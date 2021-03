Apple ha appena rilasciato un aggiornamento del firmware delle AirPods Max volto a risolvere i problemi di Battery-Drain che gli utenti stavano frequentemente lamentando sui forum di tecnologia.

Apple: un update per sistemare i problemi di AirPods Max

Il colosso di Cupertino pare che stia distribuendo un nuovo update del firmware per i possessori di AirPods Max, le prime cuffie over-ear dell’azienda. Ad oggi, la compagnia non ha fornito moltissimi dettagli in merito e non ha ancora pubblicato un changelog delle modifiche ufficiale. Sappiamo solo che questa iterazione del software porta gli auricolari su 3C39. In più, non ci sono note di rilascio.

Questo aggiornamento è arrivato ora, tuttavia, poiché molti utenti lamentano problemi di esaurimento della batteria, con e senza Smart Case inclusa. Alcuni clienti hanno anche segnalato problemi di connettività durante l’utilizzo delle AirPods Max con un Mac. Diversi possessori affermano che la loro batteria si scarica in modo significativo durante la notte, anche quando si trova nello Smart Case:

Ci sono rapporti crescenti di un problema di esaurimento della batteria di AirPods Max sui forum di supporto Apple, Reddit e altrove. Alcuni proprietari segnalano che la batteria delle cuffie si scarica dal 100% all’1% o allo 0% durante la notte, anche se lasciata all’interno del Custodia Apple progettata per farli passare rapidamente alla modalità a bassissimo consumo.

Idealmente, questa nuova versione del firmware dovrebbe aiutare a risolvere questi problemi, ma dovremo aspettare fino a quando l’aggiornamento non sarà completamente distribuito in tutto il mondo per saperlo con certezza.

Come si aggiornano le AirPods?

Per controllare la versione del firmware degli AirPods:

Apri l’app Impostazioni sul tuo iPhone;

Accedi al menu “Bluetooth”;

Trova il tuo AirPods Max nell’elenco dei dispositivi;

Tocca la “i” accanto a loro;

Guarda il numero “Versione firmware”;

Procedi con “Scarica e installa”.

That’s it. Fateci sapere se questo update avrà risolto il bug della batteria.

Apple

Wearable