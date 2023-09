AirPods Max: è il momento PERFETTO per comprarle (-11%)

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente sensazionale; le cuffie over-ear di Apple, le AirPods Max, sono disponibili su Amazon (dopo un lungo periodi di “latitanza”) e sono perfino in sconto. Pensate che il prezzo di listino è di 649,00€ ma grazie agli sconti folli del sito di e-commerce americano, potrete portarvele a casa con 579,00€. Le spese di spedizione saranno comprese nel costo dell’articolo e si risparmierà l’11% sul valore di listino.

AirPods Max: un peccato lasciarsele sfuggire

Questo è il momento perfetto per acquistarle ma non pensateci troppo. Grazie ad Amazon non pagherete la consegna (che sarà sempre celere e gratuita) e volendo, potrete anche scegliere di farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Fra le altre cose, avrete diritto ad un anno di garanzia con il costruttore (Apple) e a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il rivenditore. Infine, sappiate che potrete dilazionare l’importo complessivo delle cuffie in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.

Le AirPods Max sono cuffie over-ear straordinarie; dispongono del driver dinamico progettato in casa Apple per godere di un sound ad alta fedeltà acustica. C’è la cancellazione attiva del rumore che blocca i suoni esterni e vi immergerà completamente nella vostra musica (meglio utilizzarla però quando siete al sicuro e non quando camminate o correte in giro). In alternativa potrete sfruttare la modalità trasparenza per ascoltare il mondo intorno a voi. Con l’audio spaziale con rilevamento dinamico della testa poi, godrete di un effetto surround, proprio come se foste al cinema. Con un prezzo di 579,00€ al posto di 649,00€, queste AirPods Max sono da acquistare al volo, ma non lasciatevele sfuggire.

