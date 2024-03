AirPods Max: a soli 557€ sono le migliori cuffie over-ear da comprare

Se possiedi l’ecosistema di Apple e sei alla ricerca di un nuovo paio di cuffie over-ear con cui lavorare, sentire la musica, i tuoi podcast preferiti, i film in tranquillità sui mezzi pubblici o in aereo, abbiamo la soluzione perfetta per le tue esigenze. Ci riferiamo alle AirPods Max, le migliori che ci siano in circolazione per chi possiede un iPhone, un iPad o un Mac. Grazie alle promozioni esclusive di Amazon potrai farle tue con soli 557,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. In pochissimo tempo sono diventate un nuovo standard per gli amanti della musica e dell’audio premium. Non lasciatevele sfuggire e correte a prenderle adesso.

AirPods Max: ecco perché comprarle

Gli AirPods Max offrono un audio straordinario grazie alla tecnologia di casa Apple che combina driver dinamici da 40 mm, un amplificatore ad alta fedeltà e il processore H1. Il risultato è che potrai godere di un sound ricco, dettagliato e incredibilmente coinvolgente, che ti farà vivere la musica come mai prima d’ora.

C’è poi la cancellazione attiva del rumore così potrai isolarti completamente dai rumori esterni e concentrarti solo su ciò che più conta per te. Se hai bisogno di restare consapevole di ciò che ti circonda, la modalità Trasparenza ti permetterà di ascoltare quello che vuoi e al contempo sentire chiaramente i suoni ambientali.

Gli AirPods Max non solo suonano incredibilmente bene, ma sono anche estremamente confortevoli da indossare; hanno dei cuscinetti morbidi in memory foam che si adatteranno alla forma delle tue orecchie e poi sappi che si integreranno perfettamente con l’ecosistema di casa Apple. Potrai utilizzarli senza problemi con tutti i tuoi gadget della mela associati al tuo account iCloud.

Ottima anche l’autonomia: con una singola carica ti offrono fino a 20 ore di riproduzione audio continua e se hai bisogno di ricaricarli, basterà collegarli per pochissimo tempo tramite cavo Lightning alla corretene o a un powerbank. Grazie alle offerte folli di Amazon potrai acquistare gli AirPods Max di Apple a soli 557,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.