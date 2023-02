AirPods Max 2: debutto previsto a fine 2024

Il noto analista di settore Ming-Chi Kuo ha appena ribadito online che le nuove cuffie over ear AirPods Max di seconda generazione non arriveranno sul mercato internazionale prima della seconda metà del prossimo anno.

AirPods Max 2: cosa sappiamo ad oggi?

Il primo modello di AirPods Max è arrivato sul mercato nel dicembre del 2020; adesso però si apprende la roadmap di lancio (non ufficiale) della seconda versione delle cuffie over ear della mela. Ming-Chi Kuo suggerisce che potremmo dover attendere fino alla prima metà del 2025 o fino alla seconda metà del prossimo anno.

In una serie di tweet infatti, l’analista ha detto che l’azienda di Cupertino aggiornerà la sua line-up di prodotti acustici (le cuffiette e gli auricolari, per intenderci) nella seconda metà del 2024 e nella prima metà del 2025. Previsto dunque il rinnovo di HomePod mini, delle AirPods Max e pare che ci siano anche, sulla rampa di lancio, degli auricolari economici (AirPods Lite).

Cosa aspettarci dunque dalle AirPods Max? Kuo purtroppo non ha fornito ulteriori dettagli sulle cuffie premium con cancellazione arriva del rumore; verosimilmente ci aspettiamo una porta USB Type-C al posto della Lightning, nuove tecnologie sotto la scocca, un’autonomia migliorata, un chip U1 che opera insieme all’applicazione Find My di Apple e magari, anche inedite e frizzanti colorazioni.

Il modello attuale intanto, ricordiamo che costa 629,00€ su Amazon, con spese di spedizione gratuite comprese nel prezzo. Si tratta di un costo di listino, senza sconti, però sono presenti i soliti vantaggi del portale di e-commerce. Come non segnalare le spese di spedizione gratuite comprese, la consegna celere, la possibilità di effettuare il reso entro un mese dall’acquisto e la doppia garanzia. Da un lato quella di Apple per un anno, dall’altro, quella di Amazon per ben due anni con assistenza tecnica dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.