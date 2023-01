AirPods Lite: cosa sappiamo dei nuovi auricolari LOW-COST di Apple

In queste ore è stata rivelata la presunta data di rilascio dei nuovi AirPods Lite, gli auricolari low-cost di casa Apple. Secondo le indiscrezioni infatti, questo modello avrà un prezzo di partenza di soli 99 dollari per sfidare l’ondata di cuffiette Bluetooth economiche che hanno invaso il mercato.

Stando a quanto suggerisce il noto analista della mela Ming-Chi Kuo infatti, la nuova generazione sarà lanciata verso la metà del prossimo anno (2024) o – al massimo – all’inizio del 2025. Saranno auricolari convenienti dal prezzo contenuto ma insieme a loro vedremo anche la seconda generazione delle cuffie over ear AirPods Max.

Secondo quanto si apprende infatti, gli AirPods Lite costerebbero solo 30 dollari in meno rispetto al modello di seconda generazione ancora disponibile in commercio, ma presenteranno features avanzate. Questa mossa dovrebbe essere simile a quella fatta lo scorso anno dall’azienda di Cupertino con la sua Apple TV.

Fra le altre cose, quest’anno vedremo solo un aggiornamento marginale per gli auricolari della mela. Secondo Ming-Chi Kuo infatti, vedremo solo le nuove custodie con porta USB Type-C e nulla più. Si potranno acquistare come accessori stand-alone e saranno compatibili con le cuffiette esistenti. Non dovremmo vedere nuovi modelli nel corso dell’anno corrente. In ultima istanza, il giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha riferito che Apple potrebbe lanciare gli AirPods Max con USB Type-C entro il 2024 per adeguarsi alla nuova regola imposta dall’Unione Europa, ma non ci saranno altri aggiornamenti in merito.

The next-generation AirPods will likely begin mass shipments in 2H24 or 1H25, including more affordable AirPods (with Apple targeting a price of $99) and new AirPods Max, which will be assembled by Luxshare ICT and Hon Teng.

