AirPods Max 2: addio alla corona digitale? Apple ci sta pensando

Le nuove AirPods Max 2 potrebbero essere dotate di controlli touch; potremmo dire “addio” alla famigerata una corona digitale. Ecco cosa è emerso in queste ore in rete.

AirPods Max 2: cosa sappiamo?

Le indiscrezioni sulle nuove AirPods Max 2 sono scarse, ma un nuovo brevetto concesso ad Apple potrebbe indicare dove sta puntando l'azienda con una seconda generazione delle sue cuffie over-ear premium.

Secondo Patently Apple, la società di Cupertino ha appena ottenuto un'altra domanda di brevetto dall'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti sull'elaborazione dei gesti su una superficie sensibile al tocco. La pubblicazione afferma che questa non è la prima volta che Apple ottiene un brevetto per quanto riguarda i controlli touch su AirPods Max, poiché ha almeno altri tre documenti su questa tecnologia.

Il brevetto di Apple rileva che un dispositivo elettronico include: almeno una prima superficie sensibile al tocco; uno o più processori, una memoria che memorizza uno o più programmi configurati per essere eseguiti da uno o più processori, uno o più programmi comprese le istruzioni per : rilevare, almeno una prima superficie sensibile al tocco, un primo gesto, compreso il rilevamento di un orientamento del primo gesto rispetto alla superficie sensibile al tocco.

I controlli touch su AirPods Max 2 potrebbero semplificare il salto di brani, il richiamo di Siri, la gestione del volume e altro ancora. A partire da ora, avere la corona digitale è ancora una caratteristica piuttosto intelligente e unica per le cuffie premium di Apple. Entro la fine del 2020, quando l'azienda ha presentato i suoi AirPods Max di prima generazione, il team di progettazione dietro il prodotto ha concesso un'intervista al sito web di design giapponese Casa Brutus.

In quell'intervista, Apple riconosceva di aver provato i controlli touch per AirPods Max, ma alla fine ha optato invece per il design della Digital Crown ma le cose con il nuovo modello potrebbero cambiare.

Al momento, non è chiaro se Apple svelerà un nuovo paio di over-ear premium nel 2022. Una seconda generazione sarebbe utile per dotare il gadget del supporto Lossless; anche un pulsante di accensione risolverebbe parte dei problemi che gli utenti sono soliti riscontrare.