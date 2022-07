AirPods Pro e Max: in futuro useranno la tecnologia ad ultrasuoni?

Secondo quanto si apprende, sembra che Apple stia studiando una particolarissima tecnologia ad ultrasuoni che potrebbe permetter l’utilizzo degli AirPods anche da bagnati. Esatto, avete letto bene: potrebbe essere semplicemente rivoluzionaria.

Stando a quanto leggiamo online, l’USPTO, l’Ufficio Brevetti e Marchi americano, ha appena pubblicato un patent relativo ad una tecnologia di Apple che consiste in un sensore tattile ad ultrasuoni di ultima generazione. Potrebbe essere inserito nelle future AirPods Max ma anche negli auricolari Pro 2.

AirPods Pro 2 con tecnologia ad ultrasuoni

Questa feature potrebbe quindi donare nuova linfa vitale alle cuffie next-gen del colosso di Cupertino; pensate alla comodità di utilizzare le cuffie in contesti impossibili, quando sono bagnate e i comandi non sono semplici da raggiugere. il miglioramento in questione potrebbe essere utile anche per coloro che, d’inverno, usano spesso i guanti perché vivono in posti freddi o, semplicemente, perché sono richiesti dal proprio lavoro.

Il brevetto di Apple è citato come “capacità di rilevamento del tocco a ultrasuoni”; dovremmo vederlo sui prodotti in arrivo in casa Apple. <Ecco come potrebbe essere un nuovo paio di cuffie della mela (sì, sembrano le Beats):

Le nuove AirPods Pro 2 invece, dovrebbero avere un design quasi identico a quello che abbiamo col modello attuale:

Ad ogni modo, vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale”; si tratta di un rumor non confermato, quindi ancora tutto è da definire. Non sappiamo se e quando arriveranno sul mercato.

Inoltre, nelle notizie correlate, sappiamo che le AirPods pro 2 dovrebbero avere dei nuovi sensori oltre a funzionalità premium next-level, ma avranno un design con stelo e gommini in-ear. Potrebbero anche disporre di features sanitarie, ma non ne siamo ancora sicuri. Si tratta di leaks e rumors non ufficiali.

Cosa vi consigliamo noi?

Su Amazon gli AirPods 3 di ultima generazione si trovano ad un prezzo veramente speciale: 189,90€ (lo sconto è piccolino, ma comunque interessante) e hanno funzionalità ereditate dal modello Pro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.