AirPods e non solo: ecco i gadget che passeranno alla USB C

Secondo quanto riportato da Mark Gurman, sembra che gli AirPods e le varie periferiche per Mac switcheranno alla USB C entro i prossimi due anni, a quanto pare. Ci riferiamo quindi, non solo alle cuffiette TWS o over ear, ma anche alla Magic Keyboard, al Magic Mouse o al Trackpad.

Torniamo indietro nel tempo: pochi giorni fa, il Parlamento Europeo ha approvato una nuova legge che obbligherà tutti i produttori di telefonia e gadget tech in generale, ad utilizzare la USB C come unica porta di ricarica comune sui prodotti. Tutti coloro che usano entrate proprietarie (Apple in primis) saranno tenute a conformarsi alla suddetta regolamentazione entro la fine del 2024.

Cosa sappiamo degli AirPods con USB C?

Oggi apprendiamo, nel corso dell’ultima newsletter Power On, che Gurman si aspetta che la mela si stia già preparando per apportare le suddette modifiche ai suoi gadget.

Apple rispetterà le linee guida dell’UE entro il 2024 e addirittura, pare che anche l’iPhone 15 (o perlomeno i modelli Pro e Ultra), godranno di questo standard al posto del connettore Lightning.

Fra le altre cose, Gurman ritiene che l’azienda di Cupertino rilascerà un nuovo iPhone SE di quarta generazione nel mese di marzo 2024. Avrà un design ereditato – in parte – dall’iPhone XR, con notch di piccole dimensioni, Touch ID posto nel pulsante di accensione e porta USB C per la ricarica.

Non di meno, tutti i modelli di AirPods passeranno a questo standard, così come i futuri Magic Mouse, Trackpad e Keyboard per computer. Se dovesse arrivare un nuovo iMac da 24″ o un iMac Pro da 27″, probabilmente questi PC godranno già degli accessori aggiornati.

Tuttavia, il giornalista di Bloomberg riferisce che l’era dell’USB C sarà molto breve in casa Apple. Gurman crede che “il futuro di Apple è wireless e che alcune versioni del sogno AirPower cancellato del 2017 alla fine si realizzeranno – ben prima di un decennio da oggi.” In poche parole, l’azienda vuole portare sul commercio prodotti senza porte, totalmente senza fili, cavi, pulsanti e SIM fisiche.

Intanto vi consigliamo gli AirPods Pro del 2021 con custodia MagSafe a soli 219,00€ su Amazon.

