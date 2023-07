AirPods di seconda generazione: auricolari TOP dal prezzo low-cost

Oggi vogliamo parlarvi di un paio di auricolari True Wireless Stereo realizzati da Apple; hanno un costo contenuto (solo 119,00€) e si chiamano AirPods. Questo è il modello di seconda generazione con la custodia di ricarica wireless; tranquilli, potrete comunque ricaricare il case via cavo Lightning senza il minimo problema.

AirPods di seconda generazione: ecco perché devi comprarli oggi

Gli AirPods di seconda generazione presentano un design elegante e minimalista, ergonomicamente studiato per adattarsi perfettamente a qualsiasi orecchio. Grazie al chip H1 di Apple, avrete accesso ad una connettività Bluetooth rapida e stabile, così potrete collegarli ai vostri device in un baleno. Vi basterà estrarli dalla custodia di ricarica e questi si collegheranno automaticamente al vostro iPhone, iPad o Mac. Consentono di usufruire di un’esperienza audio di alta qualità; i driver ottimizzati garantiscono bassi profondi, medi nitidi e alti cristallini. L’audio sarà sempre pulito e coinvolgente, e mediante l’integrazione con Siri, l’assistente vocale di Apple, potrete controllare gli AirPods con i comandi vocali. Potrete chiedere a Siri di cambiare brano, regolare il volume o fare una chiamata senza dover estrarre il telefono dalla tasca. Inoltre, i sensori touch presenti sullo stelo delle cuffiette faranno sì che possiate riprodurre o mettere in pausa la musica e rispondere alle chiamate con un semplice doppio tocco.

Con una singola carica, avrete accesso a 5 ore di ascolto musicale continuo. Inoltre, la custodia di ricarica pota l’autonomia complessiva fino a 24 ore. Dulcis in fundo, pensate che questi auricolari sono progettati per adattarsi perfettamente a tutti i tipi di orecchie. La loro forma unica e il peso leggero assicurano un comfort duraturo. Con un prezzo di soli 119,00€ gli AirPods di seconda generazione sono un ottimo investimento e un gadget perfetto per il vostro iPhone. Non perdete l’occasione di farli vostri adesso e ricordatevi che le spese di spedizione sono incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.