AirPods di quarta generazione: nuovo design, custodia rivoluzionaria e ANC (RUMOR)

In queste ore apprendiamo che Apple è al lavoro sugli AirPods di quarta generazione; questo particolare modello potrebbe venir dotato di tantissime funzionalità innovative. Pare infatti che godrà di una custodia aggiornata con porta USB Type-C, di un nuovo design e anche del supporto alla cancellazione attiva del rumore. A ribadire queste indiscrezioni ci ha pensato l’insider e giornalista Mark Gurman di Bloomberg nella sua ultima newsletter “Power On”.

AirPods di quarta generazione: cosa sappiamo ad oggi?

In primo luogo dobbiamo dire che gli AirPods 4 saranno disponibili in due iterazioni (con due costi differenti, di seguito); la compagnia mira a sostituire sia gli AirPods (2021), attualmente disponibili su Amazon a 169,00€, che il modello di seconda generazione che continua a vendere a basso prezzo. Curiosamente, il nuovo modello avrà un design aggiornato e le gemme avranno gli steli più corti e saranno più comodi da indossare, ma non sappiamo se Apple aggiungerà i gommini in silicone. Vedremo una custodia aggiornata e riprogettato con speaker in grado di emettere segnali acustici in caso di smarrimento. Non mancherà la porta USB Type-C per la ricarica. La versione più costosa presenterà anche l’ANC, una feature limitata – finora – solo ai Pro e Pro (2022).

Grazie ad un update software in arrivo entro la fine del 2024, Apple permetterà agli auricolari di funzionare come “apparecchi acustici”, diventando di fatto, un’alternativa uditiva da banco (OTC) ai classici prodotti sanitari. Giusto un anno fa la FDA ha approvato questa funzionalità al colosso di Cupertino.

Quando vedremo gli AirPods di quarta generazione? Si dice che verranno presentato a settembre insieme ai nuovi melafonini di punta. Pare che arriverà anche la seconda versione delle cuffie over-ear AirPods Max: avremo solo nuove colorazioni più eleganti e una porta USB Type-C al posto della Lightning.

