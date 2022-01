AirPods: come pulire gli auricolari in casa spendendo POCO

Gli AirPods sono stati un prodotto di grande successo per Apple (e lo sono ancora): hanno un buon sound, una perfetta integrazione con i dispositivi dell'azienda e un'ottima custodia di ricarica. Tuttavia, questo è un wearable che va indossato nelle orecchie e ciò significa che l'accumulo di sporco, sporcizia e cerume è sempre in agguato. Segui il nostro consiglio su come pulire al meglio gli auricolari e il case.

AirPods: cosa bisogna fare per pulirli

Nella parte esterna degli AirPods è la più facile da pulire, ma non dimenticate di controllare le griglie nere degli altoparlanti o l'interno della custodia di ricarica. Se non avete pulito regolarmente le griglie dei vositr auricolari, probabilmente avrete accumulato un po' di sporcizia. Nessuna paura: ecco come fare per toglierla.

Prendete un batuffolo di cotone, un plettro interdentale, un panno in microfibra e/o Blu-Tack;

Pulite gli AirPods e la custodia di ricarica con un panno in microfibra;

Potete rimuovere parte del cotone in eccesso da un'estremità per uno strumento più preciso; basta che sia morbido così da rimuovere i detriti più appiccicosi;

Fate del tuo meglio per pulire il prodotto e la custodia di ricarica senza utilizzare liquidi;

Usate il plettro interdentale per rompere e rimuovere la sporcizia nei punti difficili da raggiungere;

Blu Tack è un altro ottimo strumento per rimuovere la sporcizia. Vi basterà premerlo sugli AirPods e rimuoverlo subito dopo per togliere i detriti (particolarmente utile per la custodia di ricarica e le griglie degli altoparlanti AirPods).

Il consiglio della compagnia è il seguente: “Pulire regolarmente i tuoi AirPod con la custodia di ricarica con un panno morbido e privo di lanugine. Non ottenere umidità in nessuna apertura e non utilizzare spray aerosol, solventi o abrasivi”.

Se necessario, provate – con cautela – un po' di detergente per lo schermo o acqua su un panno in microfibra o un batuffolo di cotone per rimuovere eventuali residui resistenti.

Vi consigliamo altresì, questo articolo presente su Amazon: costa solo 12,99€ ed è una vera e propria salvezza.