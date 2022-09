AirPods: Apple ha rilasciato un nuovo firmware, aggiorna subito

A pochissime ore di distanza dal debutto dei nuovi AirPods Pro di seconda generazione, Apple ha già rilasciato un primissimo update del firmware dei suddetti gadget.

I nuovi auricolari stanno arrivando in commercio e godranno – sin dal Day One – di un grosso aggiornamento firmware che pare migliorerà le prestazioni. Porta il numero di modello 5A377 ed è disponibile al download.

AirPods Pro: cosa cambia con il nuovo firmware?

Ad oggi Apple non ha fornito informazioni sul changelog del software in questione, quindi non sappiamo se introduce novità e funzionalità o se porta con sé solo correzioni di bug.

Inoltre, qualcuno si potrebbe chiedere: “Ma come si aggiorano gli AirPods?” Nulla di più semplice. Avviene tutto in automatico quando questi sono nella custodia ufficiale e sono collegati ad una fonte di alimentazione. Direttamente con l’iPhone, le cuffiette Bluetooth si aggiorneranno in men chenon si dica.

Per capire qual è la versione del firmware adeguata, dovete seguire questi step:

Collegare gli auricolari all’iPhone compatibile;

Aprire le impostazioni, pigiare su Generali e su Informazioni su. A questo punto, cliccare su AirPods;

Adesso vedremo il numero della versione del firmware.

Perché comprare le AirPods Pro?

Questo potrebbe essere un buon momento per acquistare i primi auricolari TWS premium della mela; sono usciti nel 2019 ma sono ancora validissimi. Di fatto, AirPods Pro (2019) hanno un costo di 217,00€ su Amazon con spedizione gratuita e godono di tantissime funzionalità uniche nel loro genere. Rispetto ai nuovi, risparmierete diverse decine di euro; fate presto se siete interessati, potrebbero andare a ruba in queste ore.

Vi confesso che io le ho comprate giusto ieri e me ne sono innamorato. Dopo anni che ho usato il modello di prima generazione, questo ha rappresentato una vera svolta nel mio quotidiano, grazie all’audio spaziale e alla cancellazione attiva del rumore.

