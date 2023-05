AirPods a 109 euro? Sì, è possibile: OCCASIONE AMAZON

Non capita spesso, quindi capisci bene che si tratta di un’occasione da non perdere perché su Amazon le Apple AirPods di seconda generazione sono disponibili a soli 109 euro invece di 159, con uno sconto del 31% sul prezzo originale. Grazie alla spedizione Prime potrai riceverle a casa subito.

Apple AirPods: a questo prezzo imperdibili

Le Apple AirPods di seconda generazione sono gli auricolari wireless della nota casa statunitense, che si contraddistinguono per una taglia unica che si adatta perfettamente al tuo orecchio e sono comodi da indossare tutto il giorno.

La custodia puoi ricaricarla sia in modalità wireless, magari tramite un caricabatterie certificato Qi, sia in modalità cavo sfruttando il connettore Lightning. Le AirPods si accendono automaticamente e si collegano all’istante al tuo iPhone, iPad, Mac o Apple Watch. Il setup è semplicissimo su tutti i dispositivi Apple e puoi passare da un dispositivo all’altro in modo fluido e rapido.

Inoltre, puoi attivare Siri con il comando “Ehi Siri” e controllare la riproduzione, il volume, le chiamate e molto altro con un semplice tocco. Le AirPods ti offrono fino a 5 ore di ascolto e 3 ore di conversazione con una sola ricarica e la custodia di ricarica ti garantisce oltre 24 ore di autonomia.

Non perdere allora la possibilità di portarti a casa le Apple AirPods di seconda generazione a soli 109 euro. Scoprirai un nuovo modo di sentire la musica in giro.

