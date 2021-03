Apple lancerà la nuova iterazione delle AirPods nel terzo trimestre dell’anno; stando a quanto si legge, i fornitori hanno appena iniziato la produzione delle stesse. L’hype è oramai alle stelle e gli utenti non vedono l’ora di conoscere il nuovo wearable TWS del colosso di Cupertino.

AirPods 3: l’attesa è lunga, a quanto pare

La prossima generazione delle AirPods 3 dovrebbe essere lanciata nel terzo trimestre di quest’anno; adesso pare che la produzione dei popolari hearables sia già in corso, come suggeriscono le fonti vicine alla questione.

Secondo un rapporto del DigiTimes , ripreso da MacRumors, il gigante della mela morsicata starebbe pianificando di presentare la nuova iterazione delle AirPods. Il rapporto aggiunge che uno dei fornitori del produttore di iPhone ha già dato il via alla produzione. Il fornitore in questione è la ASE Technology con sede a Taiwan. Sfortunatamente, al momento non sono disponibili ulteriori dettagli in merito alla questione.

In più, i tempi per il lancio sono in linea con i rapporti precedenti, che provenivano dal noto analista Apple Ming-Chi Kuo. L’uomo ritiene che la società inizierà la produzione della terza generazione di AirPods soltanto nel terzo trimestre di quest’anno, ovvero il periodo che va da luglio a settembre. Prima di ciò, Kuo riteneva che le nuove cuffie TWS di Apple sarebbero state lanciate nella prima metà dell’anno corrente, ma ovviamente, questo leak si è rivelato non veritiero.

Ma come saranno i nuovi auricolari AirPods 3? Questi dovrebbero presentare un design simile a quello degli AirPods Pro ma senza il gommino in-ear in silicone. Ciò ci permetterà di avere uno stelo più corto. Non si sa se avranno la cancellazione attiva del rumore. La mancanza di queste funzionalità permetterebbe ad Apple di commercializzarle ad un prezzo “leggermente inferiore” rispetto all’iterazione Pro.

Sfortunatamente, questo è tutto quello che sappiamo finora, quindi restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questo argomento.

