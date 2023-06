AirPods 2 in offerta ad un OTTIMO PREZZO su Amazon

Le AirPods di seconda generazione sono un vero e proprio punto di riferimento del settore delle cuffie true wireless, garantendo prestazioni eccellenti ad un prezzo sempre più accessibile. Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare le cuffie al prezzo scontato di 127 euro (c’è anche la possibilità di risparmiare qualche decina di euro con le promozioni di Amazon Seconda Mano). Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

AirPods 2 in offerta su Amazon: sono la scelta giusta

Le AirPods 2 hanno tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni. Facili d configurare, le cuffie di Apple possono contare sul chip dedicato H1 in grado di garantire una connessione wireless stabile e a bassa latenza. Ci sono due microfoni beamforming per catturare un audio di alta qualità, in tutti i contesti di utilizzo.

Da notare anche la possibilità di sfruttare un’autonomia elevata, con 24 ore di ascolto considerando anche la carica aggiuntiva della custodia. Con una sola carica è possibile sfruttare fino a 5 ore di ascolto. Tra le specifiche troviamo anche il supporto a Ehi Siri, con possibilità di richiamare l’assistente virtuale in qualsiasi momento.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare le AirPods 2 al prezzo scontato di 127 euro. Le cuffie true wireless di Apple sono vendute e spedite da Amazon e sono disponibili in pronta consegna. C’è anche la possibilità di risparmiare qualche euro acquistando la versione proposta da Amazon Seconda Mano. Per accedere alle offerte è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.