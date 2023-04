Aigostar senza freni: 6 lampadine WiFi multicolor a MENO di 20€

Oggi ti segnalo un’offerta incredibile che ti permette di avere un notevole risparmio per portati a casa un set di lampadine smart colorate bellissime. Vai subito su Amazon dunque e metti nel tuo carrello 6 lampadine WiFi multicolor Aigostar a soli 19,99 euro, invece che 39,99 euro, applicando il coupon in pagina.

In questo momento puoi risparmiare quasi 20 euro sul totale, grazie a uno sconto del 50%. Soprattutto puoi avere ben 6 lampadine colorate che puoi impostare come desideri, si collegano facilmente e le puoi controllare sia da remoto che con i comandi vocali.

Aigostar: 6 lampadine WiFi con 16 milioni di colori

Ovviamente uno sconto del genere non può durare a lungo, per cui dovrai essere rapido. Questo kit di 6 lampadine WiFi Aigostar ti permette di avere in ogni stanza una luce colorata diversa. Le colleghi semplicemente alla tua rete WiFi di casa e scaricando l’app Aigosmart sul tuo smartphone le controlli direttamente da li.

Potrai scegliere tra 16 milioni di colori e una temperatura che varia da 2700K a 6500K. in questo modo potrai personalizzare gli effetti luminosi praticamente all’infinito. Decidi quale atmosfera ricreare e diverti con queste lampadine spettacolari. E puoi anche automatizzare l’illuminazione creando un timer o impostandole perché si accendano o si spengano in determinati orari della giornata.

Oggi puoi fare un vero colpaccio ma devi essere rapidissimo perché l’offerta durerà poco. Quindi vai subito su Amazon e acquista le tue 6 lampadine WiFi multicolor Aigostar a soli 19,99 euro, invece che 39,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.