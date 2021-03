L’aggiornamento per il OnePlus Nord alla OxygenOS 11.1.1.2 è appena arrivato (ufficialmente) e porta con sé le patch di sicurezza di marzo 2021 e alcune correzioni volte a migliorare l’esperienza utente.

OnePlus Nord: cosa cambia con il nuovo update?

All’inizio di questo mese, OnePlus ha lanciato l’aggiornamento stabile di Android 11 (OxygenOS 11) per il suo midrange premium uscito a luglio dello scorso anno, OP Nord. Tuttavia, questa build è stata presto ritirata a causa di diversi bug e problemi che presentava.

A distanza di pochissimi giorni, il marchio ha ripubblicato questo update con il numero di versione OxygenOS 11.1.1.1. Ora, dopo una settimana, il dispositivo ha ricevuto un altro aggiornamento avente il numero di build OxygenOS 11.1.1.2.

Questo firmware porta le patch di sicurezza, diverse correzioni e alcuni miglioramenti con i bug-fix aggiornati a marzo 2021. In altre parole, è un software che incrementa le prestazioni della build precedente con alcuni hotfix.

Secondo il log delle modifiche, l’ultimo aggiornamento di sistema per OnePlus Nord corregge la visualizzazione anomala della pagina dell’Informativa sulla privacy in Dark Mode, il ritardo della notifica delle chiamate in entrata durante la ricarica (solo India), la visualizzazione anomala dell’interfaccia utente dei risultati nell’app calcolatrice ed alcuni problemi noti.

Ultimo ma non meno importante, la nuova build migliora anche il consumo energetico, la stabilità della connessione di rete (solo globale) e la stabilità del sistema.

Log delle modifiche ufficiale di OnePlus Nord OxygenOS 11.1.1.2

Miglioramento delle prestazioni di consumo energetico del sistema;

Risolto il problema per cui la pagina dell’Informativa sulla privacy viene visualizzata in modo anomalo se il dispositivo è in modalità oscura;

Risolto il problema della visualizzazione ritardata delle chiamate in arrivo durante la ricarica (solo India);

Risolti problemi noti e migliore stabilità del sistema;

Patch di sicurezza Android aggiornata alla versione 2021.03;

Calcolatrice;

Risolto il problema con la calcolatrice che l’interfaccia utente in cui vengono visualizzati i risultati viene visualizzata in modo anomalo;

Risolto il problema con la visualizzazione anomala delle dimensioni del pulsante della calcolatrice;

Stabilità della connessione di rete migliorata (solo GLO).

OnePlus sta attualmente distribuendo questo update lato server. Quindi, potrebbe essere necessario del tempo affinché raggiunga ogni area del mondo.

