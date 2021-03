OnePlus Nord N100 sta ricevendo in queste ore l’aggiornamento alla OxygenOS 10.5.6 / 10.5.8 con le patch di sicurezza di febbraio 2021. Controllate nelle impostazioni, così da scaricare subito il nuovo firmware che porta diverse correzioni software e piccole chicche per la sicurezza interna del dispositivo.

OnePlus Nord N100: cosa cambia con il nuovo update?

OnePlus ha rilasciato un nuovo aggiornamento di sistema per il suo smartphone più economico del 2020: OnePlus Nord N100. L’ultimo firmware per questo telefono porta le patch di sicurezza aggiornate insieme ad alcune correzioni software. Vediamole insieme.

A differenza dei modelli di smartphone di punta del marchio, OnePlus Nord N100 è venduto solo in alcune regioni selezionate come l’Europa e gli Stati Uniti. Il nuovo firmware di sistema per questo telefono viene fornito con i seguenti numeri di build:

NA – OxygenOS 10.5.6;

UE – OxygenOS 10.5.8.

Secondo il log dei cambiamenti ufficiali, il nuovo software porta le patch di sicurezza aggiornate a febbraio 2021. Per chi non lo sapesse, l’ultima release stabile di questo dispositivo, rilasciata il mese scorso, è arrivata con le patch di sicurezza di gennaio 2021.

Oltre a ciò, questo apporta anche ottimizzazioni per il consumo energetico in standby in alcuni scenari e correzioni per alcuni problemi noti.

Ecco il log delle modifiche ufficiale di OnePlus Nord N100 OxygenOS 10.5.6 / 10.5.8:

Sistema:

Consumo energetico in standby ottimizzato in alcuni scenari;

Risolti i problemi noti;

Patch di sicurezza Android aggiornata alla versione 2021.02.

Come qualsiasi altro aggiornamento di sistema, anche questo viene distribuito lato server tramite OTA. Pertanto, potrebbe essere necessario del tempo prima che raggiunga ogni unità. Ad ogni modo, l’aggiornamento dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti nei prossimi giorni.

