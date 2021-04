OnePlus ha iniziato a distribuire l’aggiornamento alla OxygenOS 11 basato su Android 11 stabile per le serie OP7 e OP 7T in tutto il mondo alla fine di marzo. Pochi giorni dopo, il brand cinese ha interrotto il rollout spiegando i motivi dietro al gesto (una serie di bug, problemi e altro), proprio come è avvenuto in precedente con il Nord 5G.

OnePlus 7: cosa cambia con la OxygenOS 11?

L’ultimo update di sistema per OnePlus 7/7 Pro e OnePlus 7T / 7T Pro viene fornito con un log delle modifiche identico alla build precedente con alcuni leggeri cambiamenti.

Innanzitutto, il nuovo software OxygenOS 11.0.0.2 presenta le patch di sicurezza aggiornate a marzo 2021 invece che a febbraio 2021. In secondo luogo, introduce anche tre nuove funzionalità della fotocamera che non erano presenti nella build precedente. Vediamo con attenzione tutti i cambiamenti con il log delle modifiche ufficiale della OxygenOS 11.0.0.2.

Sistema

Sistema aggiornato alla OxygenOS 11;

Il nuovo design visivo dell’interfaccia utente offre un’esperienza più confortevole con varie ottimizzazioni dei dettagli;

Ottimizza la stabilità di alcune applicazioni di terze parti e migliora l’esperienza;

Patch di sicurezza Android aggiornata alla versione 2021.03;

Pacchetto GMS aggiornato a 2021.01.

Poiché si tratta dell’aggiornamento della versione di Android 11 con molte nuove funzionalità, vi comunichiamo che il tempo di aggiornamento potrebbe essere più lungo del previsto.

Telecamera

Aggiornata l’interfaccia utente della fotocamera e ottimizzato alcuni dei percorsi delle funzioni per offrire un funzionamento più conveniente;

Codec HEVC appena aggiunto per ridurre senza problemi le dimensioni di archiviazione video, acquisire e riprendere di più senza compromettere la qualità;

Accesso appena aggiunto a un’app di terze parti per condividere l’immagine tenendola premuta in anteprima;

Recentemente aggiunto l’accesso rapido alla modalità di registrazione premendo e tenendo premuto il pulsante di scatto e facendo scorrere il pulsante, è possibile ingrandire o rimpicciolire facilmente;

Aggiunta di recente la visualizzazione della riproduzione in modalità Time-lapse per mostrare il tempo di ripresa effettivo.

Ambient Display

Stile orologio Insight recentemente aggiunto, una creazione congiunta con la Parsons School of Design. Cambierà in base ai dati di utilizzo del telefono (Per settarlo: Impostazioni> Personalizzazione> Orologio su Ambient Display);

Funzionalità Canvas appena aggiunta che può disegnare automaticamente un’immagine wireframe sulla base di una foto della schermata di blocco sul telefono (Percorso: Impostazioni – Personalizzazione – Sfondo – Tela – Scegli l’anteprima della foto e può essere generata automaticamente).

Dark Mode

Aggiunto il tasto di scelta rapida per la modalità oscura, abbassare l’impostazione rapida per abilitare;

Supporta la funzione di attivazione automatica e personalizza l’intervallo di tempo (percorso: Impostazioni – Display – Modalità oscura – Attiva automaticamente – Abilita automaticamente dal tramonto all’alba / Intervallo di tempo personalizzato).

Game Space

Box degli strumenti di gioco appena aggiunto con comodi interruttori della modalità Fnatic. Ora si può scegliere tre modalità di notifica: solo testo, avvertimento e blocco, così da aumentare la vostra esperienza di gioco rendendola più coinvolgente;

Funzione di risposta rapida appena aggiunta in una piccola finestra per Instagram, WhatsApp e Telegram (abitatela scorrendo verso il basso dagli angoli in alto a destra / sinistra dello schermo in modalità di gioco);

Funzione di prevenzione del tocco errato aggiunta di recente. Abitatela, scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo, fai clic e verrà visualizzata la barra delle notifiche.

Scaffale

Nuovo design dell’interfaccia scaffale, l’interfaccia è più chiara;

Aggiunto widget meteo, effetto di animazione più intelligente.

Galleria

Supportando la funzione Story, forma automaticamente video settimanali con foto e video in memoria;

Ottimizza la velocità di caricamento della galleria e l’anteprima dell’immagine è più veloce.

Come sempre, il nuovo aggiornamento del sistema OTA per le serie OnePlus 7 e OnePlus 7T viene rilasciato mediante lato server. Pertanto, potrebbe essere necessario del tempo aggiuntivo affinché raggiunga ogni unità presente sul mercato.

