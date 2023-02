Aggiornate subito i vostri iPhone: arriva iOS 16.3.1

In queste ore, Apple ha appena rilasciato iOS 16.3.1, una nuova iterazione del software per iPhone ricca di novità e di patch. Per esempio, sono stati risolti tutti gli arresti anomali che avvenivano con alcuni telefoni, ma non solo.

Si tratta di un minor update per device mobili e fa parte della serie di iOS 16, il sistema operativo giunto sul mercato a settembre dello scorso anno. La suddetta versione v16.3.1 arriva due settimane dopo il lancio di iOS 16.3, un grosso aggiornamento che ha portato il supporto per il nuovo HomePod.

iOS 16.3.1: come si scarica su iPhone?

Il software ‌‌iOS 16‌‌‌.3.1 si scarica via OTA ed è disponibile anche per iPad (in versione iPadOS 16.3.1, ovviamente). Lo trovate nelle impostazioni del device, cliccando su Generali e poi su aggiornamento software.

Secondo il registro delle note di rilascio dell’azienda, questo aggiornamento include tantissime novità. Le elenchiamo di seguito:

È stato risolto il problema secondo il quale alcune impostazioni di iCloud non venivano visualizzate correttamente con l’app apposita di iCloud;

Le richieste di Siri per l’app di Find My sono state fixate;

Il sensore per il rilevamento degli incidenti su iPhone 14 Pro e Pro Max ora è stato ottimizzato.

