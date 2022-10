Aggiornate le vostre Apple TV: arriva tvOS 16.1

Apple ha appena rilasciato le nuove versioni del software; insieme a iOS 16.1, iPadOS 16.1 e macOS 13 Ventura, abbiamo conosciuto anche watchOS 9.1 e adesso tvOS 16.1. Vediamo cosa cambia e perché conviene aggiornare subito la propria Apple TV. Come per tutti gli altri, arriva un mese dopo il debutto del precedente software, iOS 16. È disponibile sia sulle Apple TV HD che su quelle 4K.

Si può scaricare mediante OTA dalle impostazioni della Apple TV, andando quindi su Sistema, pigiando Aggiornamento software e il gioco sarà fatto. Coloro che hanno gli update automatici vedranno il sistema immediatamente.

Apple TV: perché aggiornarla?

Gli update per Apple TV non sono mai così rilevanti come quelli degli altri sistemi operativi; qui potrebbero esserci nuove funzionalità però che potrebbero farvi piacere. In primo luogo, segnaliamo che Apple fitness+ ora si può usare anche con un iPhone e non è richiesto un Apple Watch al seguito per funzionare. C’è poi il supporto per iCloud Shared Photo Library. Presente un’interfaccia di Siri più compatta e c’è un nuovo look generale per abilitare Apple TV quando si usa la stessa con gli AirPods. tutti questi settaggi sono presenti nelle impostazioni. Viene introdotto il supporto per Matter, il nuovo standard per la smart home della mela. Citiamo, come detto, Siri che migliora e diventa più integrata nel software di bordo. Se notate altre modifiche, segnalatecele pure.

