Adobe aggiorna Premiere Pro per MacBook: videomaker, gioite!

Adobe Premiere Pro si aggiorna, finalmente, e introduce diverse novità per gli utenti possessori degli ultimi laptop della mela, i MacBook Pro 2021. Arriva l'intelligenza artificiale per il ritaming della musica, la sintesi vocale offline e molto altro ancora.

Il software di Adobe riceve aggiornamenti regolari. La maggior parte degli update di febbraio alla suite software Creative Cloud erano incentrati su miglioramenti minori e correzioni di bug, ma Premiere Pro ha acquisito alcune utili nuove funzionalità e miglioramenti per gli editor video, incluso il supporto al notch sul nuovo MacBook Pro.

Adobe After Effects, Lightroom Classic, Audition, Media Encoder e altre app di Adobe Creative Suite hanno recentemente ricevuto patch e update di febbraio, ma gli aggiornamenti più importanti, di gran lunga, sono arrivati ​​su Premiere Pro.

La gamma principale di app è stata aggiornata alla versione 22.2. Oltre alle solite correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni, Premiere Pro ha ottenuto alcune nuove fantastiche funzionalità che renderanno l'editing più semplice e veloce.

Sintesi vocale sul dispositivo

La sintesi vocale è stata una funzionalità utile dal momento in cui è stata aggiunta a Premiere. Il software può generare testo dal parlato in 13 lingue diverse per creare rapidamente didascalie accurate. Il processo è molto più semplice della trascrizione manuale e consente un ulteriore controllo su come i sottotitoli vengono implementati nel video tramite il pannello “Grafica essenziale”.

Con l'ultimo update, questa feature è fino a tre volte più veloce, grazie al lavoro direttamente sul device senza una connessione Internet. La trascrizione è basata su Adobe Sensei, la soluzione di machine learning dell'azienda.

Remix in Premiere Pro

Secondo Adobe, Remix “ridimensiona in modo intelligente i brani in modo che la musica corrisponda ai tuoi video”. Invece di dover mettere al lavoro manualmente il taglio e la dissolvenza della musica, Remix fa il lavoro, facendo risparmiare agli editor una notevole quantità di tempo. Esisteva in precedenza in Adobe Audition, la soluzione di editing audio dedicata dell'azienda, ma ora è stato implementato direttamente in Premiere. Dopo che Remix ha “analizzato i pattern e le dinamiche nelle canzoni per creare nuovi arrangiamenti“, potete personalizzare il taglio con diversi cursori.

Supporto per la tacca del MacBook Pro

Oltre a queste fantastiche nuove funzionalità, Premiere Pro ora regola gli elementi dell'interfaccia utente attorno alla tacca sui nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici.

Ulteriori miglioramenti

Adobe ha apportato ancora più miglioramenti con l'aggiornamento, tra cui:

Codifica H/W HDR 4:2:0 HDR HEVC a 10 bit su Windows con grafica Intel e NVIDIA fino a 10 volte più veloce;

Più effetti accelerati dalla GPU, tra cui Linear Wipe e Block Dissolve;

Supporto formato: ora sono supportati filmati da EOS R5 C.

Ci sono anche alcune funzionalità attualmente in fase di elaborazione nella versione beta, incluso un pulsante di tonalità automatica migliorato per il colore Lumetri (che alla fine sostituirà il pulsante automatico esistente) e più opzioni di importazione.