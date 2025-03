Addio ufficiale: Skype non sarà più disponibile

Microsoft ha annunciato la fine di un capitolo e l’inizio di un altro. Le voci che abbiamo visto sulla rete in questi giorni sono state confermate con l’annuncio ufficiale dell’azienda: Skype non sarà più disponibile. Un addio che molti non sono ancora pronti ad accettare e che ha suscitato parecchie polemiche online. Nondimeno, niente dietro front per il colosso di Bill Gates.

“Al fine di semplificare le nostre offerte di comunicazione gratuite con i consumatori in modo da poterci adattare più facilmente alle esigenze dei clienti, ritireremo Skype a maggio 2025 per concentrarci su Microsoft Teams (gratuito), il nostro moderno hub di comunicazione e collaborazione”, si legge in un comunicato ufficiale pubblicato qualche giorno fa.

In pratica, Microsoft ha fatto sapere che la famosa app per chat, chiamate e videocall non sarà più disponibile da maggio 2025. Quindi, mancano circa due mesi all’esecuzione di Skype. Molti utenti hanno già avviato la migrazione su Microsoft Teams Free, tra questi però ci sono anche intere aziende che dovranno scegliere se questa sarà la loro alternativa o se si affideranno ad altre applicazioni.

Microsoft sceglie Teams al posto di Skype

In un’ottica di ottimizzazione delle proposte, Microsoft ha deciso di promuovere Teams a scapito dell’app ormai storica Skype. “Il modo in cui comunichiamo si è evoluto in modo significativo nel corso degli anni. Dalla messaggistica istantanea alle videochiamate, la tecnologia ha continuamente trasformato il modo in cui ci connettiamo gli uni con gli altri“, ha spiegato l’azienda.

Di conseguenza “con Teams, gli utenti hanno accesso a molte delle stesse funzionalità principali che usano in Skype, come chiamate individuali e chiamate di gruppo, messaggistica e condivisione di file. Inoltre, Teams offre funzionalità avanzate come ospitare riunioni, gestire calendari e creare e aderire gratuitamente a comunità”, ha precisato Microsoft.

Come “traslocare” su Teams gratuitamente

Mentre l’Intelligenza Artificiale avanza a ritmo serrato e a passo veloce, con ChatGPT che ha incluso la modalità vocale avanzata nella versione free, Microsft ha deciso di concentrarsi su Teams abbandonando così Skype per sempre, dopo averla acquistata diversi anni fa.

Già da oggi puoi traslocare su Teams da Skype gratuitamente e in modo veloce e sicuro. Prima di tutto scarica l’app ufficiale sul tuo dispositivo dal sito web ufficiale di Microsoft Teams. Dopodiché accedi con le stesse credenziali usate per Skype. Ora inizia a usare Teams con tutte le tue chat e i tuoi contatti pronti all’uso.