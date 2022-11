Addio peli superflui: con l'epilatore Philips che usi in doccia (55%)

Addio peli superflui grazie all’Epilatore Serie 8000 Wet & Dry di Philips perfetto per portalo anche sempre con te anche in vacanza.

Non aspettare ulteriormente e acquistalo su Amazon, grazie all’offerta in corso lo pagherai solamente 49,99€ con un mega risparmio del 55% rispetto il suo prezzo totale dovuto al Black Friday.

Se hai un abbonamento Amazon Prime sarai in grado di riceverlo a casa con una spedizione gratuita e veloce in tutta Italia.

Di addio ai peli superflui con questo incredibile epilatore Philips

Dal design unico e comodo per avere un’impugnatura ben salda, l’Epilatore Serie 8000 Wet & Dry di Philips ti garantisce fino a 4 settimane di pelle liscia senza preoccuparti di avere quei fastidiosissimi peli ad imbarazzarti o darti fastidio. Sarà in grado di rimuovere anche i peli più corti senza romperli, in modo da rallentarne così la ricrescita e regalarti una pelle completamente liscia in poco tempo.

Questo modello ti permette di utilizzarlo comodamente senza fili grazie a un’autonomia di 40 minuti, per caricarlo basteranno solamente 2 ore. Nell’acquisto sono comprese diverse testine per rifinire il lavoro in diversi punti del corpo oltre a uno straordinario guanto esfoliante.

Grazie alle sue dimensioni e alla custodia potrai anche metterlo in valigia per portarlo sempre con te ed essere sempre al top per qualsiasi occasione.

Non lasciarti scappare questa offerta e acquista il tuo Epilatore Serie 8000 Wet & Dry di Philips all’incredibile prezzo di 49,99€ con l’offerta in corso su Amazon grazie alle offerte del Black Friday che trovi fino al 28 di Novembre.

Con Prime potrai inoltre scegliere una spedizione gratuita e veloce su tutto il territorio italiano, attivalo prima di concludere l’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.