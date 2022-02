ADDIO occhi stanchi, le tue letture diventano smart: KINDLE a 64€

Un Kindle diventa il tuo migliore amico. Anche se sei restio a primo acchito, dopo un paio di ore vedi che già lo inizi ad amare perché, credimi, non c'è cosa migliore. Sono d'accordo con te quando dici che il cartaceo ha il suo fascino, ma ha anche il suo costo, la sua pesantezza e la sua scomodità. Purtroppo essere lettori è stremante, soprattutto se divori pagine come fossero cenoni di Natale. Tu ed io sappiamo benissimo cosa significa spendere metà stipendio in letture e quando poi trovi la serie di diciotto libri che ti prende a dismisura? DRAMMA!

Con Kindle tutto questo lo risolvi perché non solo te lo porti sempre dietro e riprendi le tue letture in qualsiasi momento, ma fattelo dire: i libri in digitale costano pochissimo rispetto a quelli fisici. Con soli 64,99€ ti porti avanti approfittando del ribasso su Amazon, ma fai in fretta: queste offerte sono veloci ad arriva così come a scomparire.

Le spedizioni sono completamente gratuite.

Kindle: un prodotto, un amore a prima vista

Leggerissimo e semplicissimo da utilizzare, Kindle è un lettore ereader che simula la carta ma non ti fa scendere a compromessi. Grazie alla sua tecnologia ti permette di leggere ovunque tu ti trovi e in qualsiasi occasione. Giorno, notte, semibuio, luce splendente. Non ha importanza: le parole le leggi senza strizzare gli occhi.

Grazie alla sua memoria dentro ci puoi conservare la biblioteca di Alessandria intera, mica male. Praticamente quando te lo metti in borsa inconsapevolmente hai un negozio intero a tua disposizione. I libri li acquisti direttamente dallo store o sul web da Amazon o ancora li carichi via email se già ne hai. L'importante è che tu li converta in .mobi, il formato supportato.

E poi cos'altro? La batteria dura settimane intere.

Acquista al volo il tuo Kindle e scopri che gusto pazzesco a leggere in digitale, lo paghi soltanto 64,99€ su Amazon.