Addio iPhone scarico con questo powerbank RIVOLUZIONARIO

Un'offerta lampo su Amazon ti fa dire finalmente addio alla batteria del tuo iPhone che non regge più il gioco. Grazie allo sconto in corso ti porti a casa questa meraviglia di powerbank a un prezzo veramente basso ottenendo non solo un salvavita ma un dispositivo che non ti intralcia affatto. Basta ai sistemi con cavi e cavetti, con soli 16,14€ ottieni il massimo e subito. Se sei interessato, però, non perdere tempo: le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia, ma le scorte extra limitate.

Powerbank minuscolo: per il tuo iPhone è perfetto

Creato appositamente per funzionare al meglio con i prodotti Apple, questo powerbank lo vedi da te che è fenomenale. Piccolino ma potente, ti regala un'autonomia eccezionale che da solo, il tuo telefono non raggiungerebbe.

Lo colleghi direttamente al tuo iPhone e tac: lui inizia a fare ciò che deve senza tardare, causare danni e in modo superbo. Dato che è un po' un add on al corpo del telefono, non ti impiccia minimamente. A tal punto ti faccio notare che la presa è salda quindi non ti preoccupare, non dovrai stare lì a spingerlo di continuo.

Ha una capacità complessiva di 3350 mAh più che sufficienti per passare una giornata in più fuori casa senza timori. Nel momento in cui si scarica puoi fare anche la pensata di alimentarlo mentre è collegato al tuo smartphone così in una sola mossa, carichi due prodotti e te lo porti sempre dietro.

Approfitta al volo della promozione su Amazon e portati a casa questo meraviglioso powerbank a 16,49€. Ti avviso: è un affare senza ombra di dubbio visto lo sconto, quindi accaparratelo prima che sia troppo tardi. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime garantiti.