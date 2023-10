Addio al mercato tutelato: per tagliare le bollette c'è l'offerta di Sorgenia

Il mercato tutelato terminerà a partire da gennaio 2024: per chi è ancora in regime di Tutela, oltre che per chi è già passato al mercato libero ma cerca un nuovo modo per ridurre le bollette, c’è oggi l’offerta luce e gas di Sorgenia.

Fine del mercato tutelato: c’è l’offerta luce e gas di Sorgenia

Sorgenia propone due ottime tariffe luce e gas in vista della fine del mercato tutelato. Per tutti i nuovi clienti che scelgono Sorgenia, infatti, è possibile attivare le forniture di energia elettrica e gas naturale per la casa sfruttando il prezzo all’ingrosso. Il costo dell’energia è il seguente:

PUN + 0,015 €/kWh per la luce

per la luce PSV + 0,15 €/Smc per il gas

Bisogna considerare, inoltre, il codice sconto VERDE che garantisce la possibilità di ottenere 20 euro di sconto extra. I clienti Sorgenia, inoltre, possono aggiungere la fibra ottica, beneficiando di una connessione illimitata al costo di 21,90 euro al mese per 12 mesi.

Per attivare l’offerta è sufficiente seguire la procedura di sottoscrizione online linkata qui di sotto. L‘attivazione è sempre gratuita e avviene senza sostituzione del contatore e senza alcuna interruzione della fornitura di energia. Per calcolare un preventivo di spesa e richiedere l’attivazione dell’offerta è possibile seguire i link qui di sotto.

