Adattatore da viaggio universale 5-in-1: TRIPLO SCONTO su Amazon

Amazon offre una splendida tripla occasione su questo adattatore da viaggio universale con 2 prese USB-C e 2 prese USB-A, adatto per più di 200 paesi in tutto il mondo. Applicando il coupon e il codice promozionale che trovi in pagina potrai pagarlo soltanto 10,54 euro invece di 23,98, con spedizione Prime e consegna immediata.

Adattatore da viaggio in offerta: la soluzione perfetta per i tuoi spostamenti

L’adattatore è perfetto se sei una persona che viaggia molto e ha bisogno di una presa unica per tutti i paesi che sei abituato a visitare. Include 5 porte di ricarica, tra cui 2 USB-C, 2 USB-A e 1 presa CA, con cui caricare fino a 5 dispositivi contemporaneamente.

La compatibilità globale lo rende adatto per oltre 200 paesi, coprendo prese EU, UK, USA e australiane. Ovunque tu vada, insomma, avrai sempre la presa giusta a portata di mano. Il doppio fusibile di protezione da sovraccarico e le porte USB con protezione da sovratensione garantiscono la massima sicurezza per te e i tuoi dispositivi.

Dovrai assicurarti naturalmente che i tuoi device supportino la doppia tensione: per il resto, è perfetto per tutto e ti permetterà di viaggiare senza pensieri. Applica il doppio coupon che trovi in pagina e pagalo soltanto 10,54 euro invece di 23,98.