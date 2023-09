Acquista Xiaomi 13T sul Mi Store e ricevi in bundle Redmi Pad SE

Sul Mi Store è disponibile da subito una maxi offerta sul nuovo Xiaomi 13T, presentato ufficialmente nella giornata di ieri dal colosso asiatico. Gli utenti che scelgono di acquistarlo sullo store ufficiale di Xiaomi, riceveranno in bundle il tablet Redmi Pad SE del valore di 219,90 euro. Tutto questo pagando sempre 699,90 euro, il prezzo di lancio per il modello base della famiglia 13T. Questo significa che il Redmi Pad SE è in regalo.

Bundle Xiaomi 13T + Redmi Pad SE a 699,90 euro sul Mi Store

Il punto di forza dei nuovi Xiaomi 13T è la partnership con Leica, azienda tedesca leader nell’industria ottica. Il sistema di fotocamere professionali Leica si aggiunge a un display AMOLED con refresh rate a 144 Hz, alla certificazione IP68 e alla ricarica turbo da 67 W con cui è possibile completare la carica da 0 a 100 in 42 minuti.

Il bundle vale anche per il modello Pro, su tutte le configurazioni disponibili: quella da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, in vendita a 799,90 euro; così come quella da 12 GB di RAM e memoria interna da 512 GB, al prezzo di 899,90 euro; fino ad arrivare ai 999,90 euro richiesti per la configurazione da 16 GB di RAM e 1 TB di memoria interna.

Approfitta subito del bundle offerto dal Mi Store per prendere il nuovo Xiaomi 13T a 699,90 euro e ricevere in regalo il Redmi Pad SE. L’offerta è valida fino al prossimo 31 ottobre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.