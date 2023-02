Acqua frizzante a casa: la CREI come ti piace con SodaStream (-18%)

Sei un’amante dell’acqua gassata, ma odi dover portare fino a casa quelle casse pesanti? Oppure adori creare da te le tue bibite preferite? Allora il Gasatore Terra Megapack di Sodastream è perfetto per te.

Lo trovi in offerta su Amazon con uno straordinario 18% di sconto, in questo modo lo pagherai solamente 81€. Affrettati ad aggiungerlo nel tuo carrello e completare l’ordine il prima possibile.

Con Amazon Prime hai sempre spedizioni veloci e gratuite in tutto il territorio italiano, cosa aspetti? Abbonati subito!

Con il gasatore di Sodastream tutto diventa più frizzante

C’è chi non ne beve molta e chi non ne può fare a meno. Se fai parte della seconda categoria allora non può non avere questo straordinario Gasatore Terra Megapack di Sodastream. Con questo fantastico dispositivo potrai rendere frizzante non solo l’acqua, ma tutte le bibite che vorrai comprese quelle fatte in casa.

Ma non è finita qui, in questo modo: risparmierai soldi e allo stesso tempo eliminerai un’alta percentuale di plastica che butti ogni giorno. Infatti nel prezzo sono inclusi un contenitore di CO2, 2 bottiglie da un litro e 1 da mezzo litro. Ricordati che dovrai usare esclusivamente queste bottiglie in quanto progettate a posta per questo sistema, perciò addio bottiglie e bottiglie di plastica.

Usare questo gasatore è un gioco da ragazzi, basterà infatti inserire l’apposita bottiglia ed è fatta. Ti dovrai solo ricordare di cambiare il contenitore di Co2 una volta scarico. Ma stai tranquillo, con una singola carica potrai gasare fino a 60 litri di acqua e bibite anche fatte in casa.

Corri su Amazon e acquista il tuo Gasatore Terra Megapack di Sodastream allo straordinario prezzo di 81,90€ grazie allo sconto del 18%.

Se possiedi un abbonamento Amazon Prime potrai riceverlo a casa con una spedizione veloce e gratuita in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.