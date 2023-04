Acer Swift X con Ryzen 7 e GTX 1650 ora ad un OTTIMO PREZZO su Amazon (-300€)

Per acquistare un buon notebook compatto, in grado di garantire ottime prestazioni in tutti i contesti d’uso, è possibile affidarsi a questa nuova offerta Amazon dedicata all’Acer Swift X. Il laptop è disponibile oggi al prezzo scontato di 799 euro invece di 1.099 euro. Si tratta di un’ottima promozione, soprattutto considerando quelle che sono le specifiche del laptop, dotato di un display da 14 pollici, del processore Ryzen 7 5700U e della scheda video NVIDIA GTX 1650 con 4 GB di memoria dedicata per una marcia in più in gaming e nei lavori grafici. Per accedere subito all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Acer Swift X ad un ottimo prezzo con questa nuova offerta di Amazon

Tra le specifiche tecniche dell’Acer Swift X troviamo un display da 14 pollici con risoluzione Full HD a cui si affianca il processore Ryzen 7 5700, con 8 Core e 16 Thread, e la scheda video NVIDIA GTX 1650 con 4 GB di memoria dedicata. Si tratta della combinazione ottimale per avere ottime prestazioni lato CPU e lato GPU in un form factor davvero compatto.

A completare la scheda tecnica ci sono 8 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD ed una dotazione di porte completa con USB-C, USB 3.2 Gen 1 e USB 2.0 oltre che con una porta HDMI per il collegamento rapido di un monitor esterno. La tastiera è dotata di layout italiano. La scocca è realizzata completamente in alluminio.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare Acer Swift X al prezzo scontato di 799 euro invece di 1.099 euro. Il laptop può essere acquistato scegliendo tra Windows 10 Home e Windows 10 Pro. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.