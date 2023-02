Acer Swift 3 con processore i7: il MEGA sconto da non perdere (-270€)

Acer Swift 3 strizza l’occhio a coloro che vorrebbero al proprio servizio un apparecchio potente, leggero da trasportare e con super batteria. Un notebook che fa la differenza nello studio, nel lavoro ma anche nell’intrattenimento con film, serie tv e giochi. Oggi puoi averlo ad un prezzo incredibile.

La promozione terminerà fra pochi giorni, approfittane adesso: completa il tuo ordine su Amazon e, grazie ad un ottimo sconto del 27%, il portatile Acer Swift 3 sarà tuo con poco più di 729 euro invece di 999 euro.

Crollo di prezzo su Amazon per Acer Swift 3

Il notebook si distingue per un elegante chassis in metallo, con spessore di 15,95 mm e decisamente gradevole al tatto. Schermo IPS FullHD da 14 pollici con design a cornice sottile: colori vividi ed immagini mozzafiato per i tuoi occhi. A bordo del portatile Acer troviamo 8GB di RAM, 512GB di SSD ed un processore Intel ‎Core i7 per svolgere ogni operazione in men che non si dica.

Nessuna rinuncia dal punto di vista della connettività, grazie alla moderna tecnologia Intel Wi-Fi 6 a doppia banda e senza dimenticare le porte USB-C e USB 3.2 per un trasferimento dei dati super veloce. Ottimi riscontri anche per quanto riguarda l’autonomia: il portatile si affida ad un modulo della batteria con capacità di 48W, il che significa fino a 10 ore di durata.

Fai in fretta, prima che i modelli disponibili finiscano, e porta a casa il tuo nuovo portatile Acer Swift 3: risparmierai 270 euro ed arriverà con spedizione gratuita in brevissimo tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.