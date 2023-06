Acer Predator Helios 300 in offerta: RTX 3070, 16GB di RAM e Intel Core i7 ad un super prezzo

L’Acer Predator Helios 300 è un laptop gaming ad alte prestazioni disponibile su Amazon al prezzo di 1.799,00€. Inoltre, è possibile ottenere un ulteriore sconto di 150€ utilizzando un coupon. Le caratteristiche tecniche di questo laptop gaming sono impressionanti. È equipaggiato con un potente processore Intel Core i7 di 11ª generazione, il 11800H, che offre 8 core e 16 thread, con una frequenza turbo massima di 4,60 GHz e un clock di base di 2,3 GHz.

La scheda video dedicata GeForce RTX 3070 con 8 GB di memoria GDDR6 offre prestazioni grafiche di alta qualità. Il display QHD 2K da 15,6 pollici con tecnologia IPS e refresh rate di 165Hz garantisce una visione nitida e fluida. Inoltre, il laptop è dotato di 16 GB di RAM DDR4 a 3200MHz e un SSD PCIe NVMe da 512 GB per un’esperienza di gioco reattiva e veloce. L’Acer Predator Helios 300 dispone di diverse opzioni di connettività, tra cui Bluetooth 5.1, scheda LAN RJ45 e Wi-Fi 6 Killer AX 1650i 802.11 a/b/g/n+acR2+ax wireless LAN. È inoltre dotato di una webcam HD con 2 microfoni integrati e una tastiera retroilluminata a 4 zone RGB di tipo italiano.

Il laptop viene fornito con Windows 11 Pro 64 bit preinstallato e tutti i driver di sistema necessari. La scocca in metallo conferisce solidità e robustezza al dispositivo, che può essere espandibile fino a 32 GB di RAM. Ciliegina sulla torta: acquistando da Amazon avrai diritto all’assistenza italiana per 2 anni, e l’azienda offre gratuitamente assistenza online per semplificare l’esperienza di utilizzo.

Insomma, l’Acer Predator Helios 300 è un laptop gaming potente e affidabile, ottimizzato per prestazioni grafiche di alto livello. Per tutti questi motivi, rappresenta una scelta eccellente per gli appassionati di gaming alla ricerca di una soluzione di alto livello.