Acer Nitro 5: risparmia 600€ su questo potente laptop da gaming

Se sei un appassionato di videogiochi e stai cercando un laptop da gaming potente ad un prezzo imbattibile, non cercare oltre. Esplorando le migliori offerte di Amazon abbiamo trovato proprio quello che fa per te. Grazie a questa promozione di oggi su Amazon, puoi acquistare il potente laptop da gaming Acer Nitro 5 in forte sconto.

Risparmierai ben 600€ sul suo normale prezzo di listino, grazie ad un generoso sconto del 33%. Insomma, ti porti a casa un laptop con GeForce RTX 3060 da 6GB e processore Intel Core i7 a soli 1.199€ invece di 1.799€. Davvero niente male!

L’Acer Nitro 5, nella configurazione proposta da Amazon, è un notebook gaming di alta qualità, dotato di tutte le specifiche tecniche di livello necessarie per dominare il mondo del gaming, a un prezzo eccezionale. Il processore Intel Core di 12a generazione i7-12700H e la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 6 GB ti garantiranno una performance di gioco fluida e senza intoppi, mentre l’ampio spazio di archiviazione e la possibilità di configurare fino a 32 GB di RAM ti assicurano di avere abbastanza spazio e potenza per le tue esigenze. Ma non è solo la potenza che conta: l’Acer Nitro 5 è anche un laptop con un look carismatico che non passa inosservato.

Il display IPS FHD da 15,6″ (1920 x 1080 px) con refresh rate di 144 Hz ti offre un’esperienza visiva coinvolgente e immersiva, grazie alle cornici sottili e all’effetto ghosting minimo. Inoltre, la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 ti offre la possibilità di giocare con il ray-tracing più realistico e le funzionalità di intelligenza artificiale all’avanguardia come NVIDIA

Come sempre, ti ricordiamo che sei libero di divedere l’importo in più rate a tasso zero, rendendo questa offerta ancora più accessibile e vantaggiosa. Non farti sfuggire l’offerta è acquista l’Acer Nitro 5 a 1.199€ prima che l’offerta vada a termine: se lo ordini subito, lo riceverai a casa entro venerdì 24 marzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.