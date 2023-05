Acer Nitro 5 in offerta: risparmi 500€ sul potente laptop con RTX 3060, i7-11800H e 16GB di RAM

L’Acer Nitro 5 è un potente laptop gaming che offre prestazioni di alto livello a un prezzo conveniente. Attualmente disponibile su Amazon a 1199€ invece di 1699€ (con uno sconto del 21%), offre una soluzione completa per i giocatori alla ricerca di un dispositivo di gioco di qualità. Il laptop è dotato del processore Intel Core di 11a generazione i7-11800H, che offre prestazioni elevate per affrontare i giochi più esigenti.

La scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6 GB di VRAM offre un’eccellente esperienza visiva e un rendering grafico veloce e fluido. Per quanto riguarda lo schermo, il Nitro 5 presenta un display IPS FHD da 15,6″ con una risoluzione di 1920 x 1080 pixel e un refresh rate di 144 Hz. Questo assicura un gameplay fluido e dettagliato, con un minimo effetto ghosting e colori intensi. Le cornici sottili permettono di godere di un’esperienza di gioco coinvolgente. Il laptop è inoltre dotato del sistema operativo Windows 11, che offre un menu Start ridisegnato e nuove funzionalità per rimanere connessi con le persone care e accedere alle informazioni. Windows 11 è progettato per permetterti di esprimerti e creare liberamente con il tuo laptop.

Per quanto riguarda il raffreddamento, l’Acer Nitro 5 dispone di tecnologie avanzate per mantenere la temperatura sotto controllo anche durante le sessioni di gioco più intense. La funzione CoolBoost aumenta la velocità delle ventole del 10% e il raffreddamento della CPU/GPU del 9%. Inoltre, con NitroSense, è possibile gestire e monitorare il sistema in tempo reale per garantire un funzionamento ottimale.

Il Nitro 5 offre diverse opzioni di connettività: dispone di Ethernet Intel Killer E2600 e Intel Killer Wi-Fi 6 per connessioni veloci e stabili. È dotato di diverse porte, tra cui HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 1, USB 2.0, Bluetooth 5 e Ethernet, che consentono di collegare facilmente periferiche esterne.

In definitiva, l’Acer Nitro 5 è un laptop gaming di fascia alta che offre prestazioni elevate, un display di qualità, un sistema operativo avanzato e funzioni di raffreddamento efficienti, il tutto a un prezzo competitivo. È una scelta ideale per i giocatori che cercano un laptop gaming affidabile e performante. Per tutti questi motivi, noi ti consigliamo vivamente di non farti scappare questa offerta e di acquistarlo subito risparmiando 500€.

