Acer Nitro 5 da 17 pollici con Core i7, RTX 3060 e 500€ di SCONTO su Amazon

Chi è alla ricerca di un notebook da gaming completo e potente con un buon prezzo può oggi puntare sulla nuova offerta Amazon dedicata all’Acer Nitro 5. La variante in offerta del notebook da gaming di Acer è davvero interessante. Si tratta di un modello con display da 17,3 pollici, processore Intel Core i7-12700H e scheda video NVIDIA RTX 3060 con 6 GB di memoria dedicata.

Questa versione del notebook di Acer viene proposta al prezzo scontato di 1.399 euro invece di 1.899 euro. Si tratta, quindi, di un’offerta che garantisce uno sconto di 500 euro per un notebook completo che rappresenta una delle poche opzioni con display da 17 pollici in questa fascia di prezzo. Per accedere all’offerta è possibile raggiungere la pagina Amazon del notebook linkata qui di sotto:

Acer Nitro 5 con RTX 3060: su Amazon c’è l’offerta giusta

Il notebook Acer in offerta è ideale per il gaming grazie all’eccellente combinazione tra CPU e GPU. Questo modello, infatti, può contare sul processore Intel Core i7-12700H con 14 Core e sulla GPU NVIDIA RTX 3060 con 6 GB di memoria.

Da notare anche un display da ben 17,3 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz. A completare il comparto tecnico ci sono 16 GB di memoria RAM, 1 TB di SSD e una tastiera full size con retroilluminazione RGB.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare Acer Nitro 5 al prezzo scontato di 1.399 euro invece di 1.899 euro. Lo sconto è di 500 euro e rende l’acquisto del modello di Acer decisamente consigliato. A questo prezzo, infatti, è difficile (se non impossibile) trovare una combinazione di CPU e GPU così potente con un display così grande. Ecco il link per sfruttare l’offerta:

