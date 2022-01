Acer, al CES 2022, presenta tre Chromebook: tutti i dettagli

Sebbene il CES 2022 si sia presto svuotato di importanti nomi per via dell’emergenza Coronavirus – la variante Omicron fa paura anche negli USA -, ciò non ha impedito ad Acer di presentare i nuovi Chromebook Spin 513, Chromebook 315 e Chromebook 314. Dei tre, iniziamo subito col dire che il modello Spin 513 è quello che rappresenta la più interessante aggiunta all’interno del portfolio dei Chromebook a marchio Acer.

Ecco Acer Chromebook Spin 513, Chromebook 315 e Chromebook 314

Infatti, si tratta del primo laptop a utilizzare il nuovo processore MediaTek Kompanio 1380 che, secondo le informazioni pubblicate dal colosso taiwanese, dovrebbe offrire prestazioni al pari di un processore Intel Core i3. Questo Chromebook dispone di un display da 13.5 pollici a risoluzione 2556 x 1504 pixel, supporto fino a 8 GB di RAM, 32/64/128 GB di spazio interno, Wi-Fi 6, audio DTS, due microfoni, tastiera retroilluminata, certificazione MIL-STD 810H e fino a 10 ore di autonomia.

Venendo al Chromebook 315, si tratta di un prodotto evidentemente indicato agli utenti alla ricerca di un device per un utilizzo casalingo fatto di navigazione sul web, social e poco altro. Monta un ampio pannello da 15.6 pollici a risoluzione 1080p, tastiera full size con tanto di tastierino numerico, due porte USB Type-C Gen 2, fino a 8 GB di RAM, 64/128 GB di spazio interno e, a scelta, i processori Intel Celeron N4500/N5100/Pentium Silver N6000.

Infine, il modello Chromebook 314 è il più economico e parco tra i due appena visti: mantiene la stessa scelta per quanto riguarda i processori ma monta un display più compatto da 14 pollici.

Prezzo e disponibilità

Venendo alla disponibilità dei prodotti appena visti, ecco i prezzi per il mercato europeo: