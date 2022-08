Acer Chromebook, leggero e veloce, con sconto al top: risparmi 110 euro

Prestazioni al top, portabilità senza confini e leggero come una piuma. Tutto questo è Acer Chromebook 314 CB314-1H-C0U7, che puoi acquistare adesso su Amazon a soli 269 euro invece di 379. Merito dello sconto del 29% subito applicato sul prezzo di listino.

Se sei abbonato Prime lo paghi adesso e lo ricevi nel giro di pochissimi giorni con spedizione gratuita ed immediata.

Acer Chromebook: il compagno perfetto per la produttività mobile

Basso consumo energetico e velocità del software: merito del processore Intel di ultima generazione, affiancato dal sistema operativo Chrome OS che ottimizza le prestazioni della batteria e ti permette di fare tutto ciò di cui hai bisogno con un’autonomia che dura a lungo, fino a 12 ore.

Non devi nemmeno temere per la sicurezza perché la piattaforma Google è progettata dalla compagnia stessa, si avvia in pochi secondi, ha un antivirus integrato e ti assicura aggiornamenti automatici gratuiti che lo mantengono veloce, sicuro e come nuovo anche dopo diverso tempo.

Che tu abbia bisogno di produttività sul web o da ufficio, le diverse applicazioni disponibili su Google Play Store ti danno la possibilità di fare ciò che vuoi. Per il lavoro, per lo studio o il tempo libero troverai sempre tutto ciò che ti serve.

Più piccolo di un foglio A4, pesante solo 1.5 kg, lo riponi in una piccola borsa ed è sempre pronto all’uso: rapido e immediato. Ecco perché non dovresti lasciarti sfuggire questa offerta su Acer Chromebook 314 CB314-1H-C0U7: lo paghi 269 euro invece di 379 e rivoluzioni la tua produttività mobile.

