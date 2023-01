Acer Chromebook: il laptop PERFETTO per gli studenti oggi è a meno di 350€

Cerchi un laptop affidabile che ti accompagni durante le tue sessioni di studio, oppure per scrivere in agilità gli articoli del tuo blog? Ti veniamo in soccorso con un’offerta Amazon dedicata all’Acer Chromebook 314.

Stiamo parlando di un laptop da 14″ equipaggiato con ChromeOS, il sistema operativo di Google. Avrai accesso all’ecosistema di servizi e prodotti di Google: da Drive a Chrome, passando ovviamente per un grandissimo numero di altre applicazioni per l’intrattenimento e il lavoro.

Dimenticati dei rallentamenti di Windows, questo sistema operativo leggero di Google riduce al minimo il consumo di energia e i processi che impattano sulle prestazioni del tuo laptop. ChromeOS, in concerto con il processore Intel di ultima generazione montato su questo laptop, ti garantiranno un’esperienza fluida ed immediata. È davvero l’ideale per tutti gli studenti (e non solo).

ChromeOS ottimizza anche le prestazioni della batteria, consentendoti di portare questo laptop a lezione senza paura di rimanere a secco di energia. Acer promette fino a 12 ore di utilizzo con una singola ricarica. Puoi seguire tutte le lezioni o affrontare un’intera giornata di lavoro senza paura di doverti portare dietro anche l’alimentatore. Pena appena 1,5 kg, il che lo rendono perfetto per l’uso in modalità: una volta inserito nella tua tracolla non ti accorgerai nemmeno di averlo con te. È perfino più piccolo di un normale quaderno A4.

ChromeOS si avvia in pochissimi secondi, senza rallentamenti e attese estenuanti. Non bastasse, dispone anche di un antivirus integrato e di un sistema di aggiornamenti automatici che ti garantiranno una navigazione veloce e iper-sicura.

Con ChromeOS puoi accedere all’infinito catalogo di applicazione del Google Play Store: tutte le tue app preferite per il lavoro, lo studio e il tempo libero sono a portata di un click.

Come avrai capito, questo Acer Chromebook è un laptop eccellente e versatile che si distingue dalla concorrenza anche per il suo prezzo davvero super. Normalmente ti costerebbe 449€, ma oggi può essere tuo ad appena 349€: davvero un affare imperdibile. E a tal proposito, noi ti raccomandiamo di inserirlo immediatamente nel carrello perché questa offerta è a tempo limitato. Acquistalo subito, prima che vada a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.