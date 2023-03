Acer Aspire 7: potente laptop da gaming con RTX 3050 a meno di 800€

Se stai cercando un laptop performante che possa offrirti un’esperienza di gioco al top e allo stesso tempo sia adatto al lavoro, l’Acer Aspire 7 è sicuramente un’ottima scelta. Inoltre, al momento su Amazon è in offerta a 799€ invece di 1099€, con uno sconto del 27%. Le prestazioni di questo notebook sono estreme grazie al processore Intel Core di 12a generazione i5-1240P, alla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB, alla memoria SSD da 512 GB e fino a 32 GB di RAM DDR4 3200 MHz.

Con queste caratteristiche, potrai dominare il gaming con prestazioni al livello di un pc desktop. Il display Full HD IPS da 15,6″ con bordi sottili e grande rapporto schermo-chassis offre colori brillanti e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, il che significa che potrai godere di un’esperienza visiva mozzafiato. Inoltre, la tecnologia Acer BlueLightShield e la tecnologia Acer ExaColor arricchiscono ulteriormente l’esperienza visiva.

La scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB ti renderà più produttivo sia sul lavoro che durante le sessioni di gioco, mentre il processore Intel Core di 12a generazione ti permetterà di completare rapidamente tutti i tuoi task quotidiani. Inoltre, con un design sobrio e compatto in alluminio, questo notebook è elegante e pratico. Infine, grazie al Wi-Fi 6 (802.11ax) il segnale wireless è rapido e stabile, e con le numerose porte disponibili (tra cui USB-C SuperSpeed) potrai collegare qualsiasi periferica e trasferire rapidamente i dati. In sintesi, l’Acer Aspire 7 è un laptop potente e versatile che può soddisfare le tue esigenze di gioco e lavoro.

Come avrai capito, stiamo parlando di un laptop davvero ottimo e versatile. Perfetto per giocare alla stragrande maggioranza dei giochi tripla A più recenti, ma anche per il lavoro e lo studio. Grazie all’offerta di Amazon che ti segnaliamo oggi, potrai acquistarlo ad un prezzo davvero imperdibile. Ti suggeriamo vivacemente di non fartelo scappare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.