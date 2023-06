Acer Aspire 5 in offerta su Amazon: Windows 11, Intel Core i5 e 8GB di RAM ad un ottimo prezzo

L’Acer Aspire 5 è un PC portatile versatile e performante, attualmente in offerta su Amazon al prezzo di 599€, offrendo un ottimo risparmio rispetto al suo prezzo di listino di 659€. Questo laptop offre prestazioni potenziate grazie al potente processore Intel Core i5 di 11a generazione e alla grafica Intel Iris Xe. La memoria RAM di 8 GB DDR4 può essere espansa fino a 20 GB, garantendo una fluidità nell’esecuzione di qualsiasi attività.

Inoltre, dispone di un’ampia memoria SSD da 512 GB, che offre velocità di caricamento rapide e ampio spazio di archiviazione per i tuoi dati. L’Acer Aspire 5 è equipaggiato con il sistema operativo Windows 11, che presenta un menu Start ridisegnato e nuove funzionalità per rimanere in contatto con le persone care e accedere alle ultime informazioni. Questo nuovo sistema operativo offre un’esperienza ideale per esprimerti e creare liberamente con il tuo PC portatile.

Per quanto riguarda l’audio, il laptop dispone di un design innovativo degli speaker Acer TrueHarmony, che garantisce bassi intensi e corposi anche a volumi più alti. Puoi godere di un’esperienza audio coinvolgente durante la riproduzione di contenuti multimediali. La connettività è un punto di forza dell’Acer Aspire 5, grazie al Wi-Fi 6 (802.11ax) a doppia banda, che offre un segnale wireless forte e stabile. Inoltre, ci sono numerose porte disponibili, tra cui USB-C SuperSpeed, che ti permettono di collegare facilmente qualsiasi periferica e trasferire rapidamente i dati. Dal punto di vista della mobilità ed eleganza, l’Acer Aspire 5 è un notebook leggero e sottile con un design professionale. Ha uno schermo da 15,6 pollici che offre un’ampia area di visualizzazione, ed è progettato per offrire un’elevata mobilità grazie alla batteria a lunga durata con un’autonomia fino a 8 ore. Puoi portarlo con te ovunque tu vada senza preoccuparti di dover cercare una presa di corrente frequentemente.

L’Acer Aspire 5 è un PC portatile affidabile e performante, con un processore potente, un ampio spazio di archiviazione, un audio di qualità, connettività avanzata e un design elegante. È adatto per le attività quotidiane, sia per l’intrattenimento che per il lavoro, offrendo un’esperienza di utilizzo piacevole e produttiva. Non farti scappare questa offerta!

