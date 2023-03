Acer Aspire 3: un notebook COMPLETO ad un OTTIMO PREZZO (anche a rate su Amazon)

Acer Aspire 3 è uno dei notebook più equilibrati e completi sul mercato per chi ha bisogno di un dispositivo di buona qualità e senza pecche, per lo studio o il lavoro. Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il laptop di Acer al prezzo scontato di 529 euro invece di 699 euro con un taglio del 24% sul prezzo e con la possibilità di optare per il pagamento in 5 rate Amazon.

Il modello in offerta è dotato di un processore Intel Core i5-1135G7 supportato da 8 GB di RAM e 512 GB di SSD oltre che da un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. Il sistema operativo è Windows 11. Il modello in offerta ha colorazione Silver. Per accedere all’offerta, disponibile per un periodo di tempo limitato, è possibile sfruttare il link qui di sotto.

Acer Aspire 3: un ottimo notebook ad un prezzo molto vantaggioso su Amazon

Il notebook di Acer può contare su di una scheda tecnica davvero completa. Il processore è un Intel Core i5-1135G7, garanzia di ottime prestazioni sotto tutti i punti di vista. Troviamo poi 8 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD oltre ad un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. Il sistema operativo è Windows 11. C’è anche una tastiera retroilluminata con tastierino numerico laterale.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare Acer Aspire 3 al prezzo scontato di 529 euro invece di 699 euro. Il laptop è disponibile anche con pagamento in 5 rate mensili, per gli account Amazon abilitati a questo tipo di pagamenti. Per accedere all’offerta è possibile utilizzare il tasto qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.