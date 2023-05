Acer Aspire 3, che prezzo! Su Amazon oggi lo paghi meno di 400€

L‘Acer Aspire 3 è un PC portatile che offre prestazioni potenziate a un prezzo conveniente. Attualmente disponibile su Amazon a 399€ invece di 549€, con uno sconto del 27%, rappresenta una scelta interessante per chi cerca un laptop versatile e affidabile. Il laptop è dotato di un potente processore Intel Core i3 di 11a generazione, che offre prestazioni fluide e veloci per gestire le attività quotidiane.

Il display da 15,6″ FHD garantisce immagini chiare e dettagliate, mentre la scheda grafica Intel UHD offre una buona esperienza visiva per applicazioni e contenuti multimediali. L’Acer Aspire 3 è dotato di 8 GB di RAM DDR4, espandibile fino a 12 GB, che consente di gestire senza problemi più applicazioni contemporaneamente e di eseguire compiti più impegnativi. La memoria SSD da 256 GB offre uno spazio di archiviazione rapido e sufficiente per i file e i documenti.

Il laptop è preinstallato con Windows 11, il sistema operativo che offre un menu Start ridisegnato e nuove funzionalità per una migliore connettività e produttività. Windows 11 ti consente di esprimerti e creare liberamente con il tuo laptop. Per quanto riguarda la connettività, l’Acer Aspire 3 offre un segnale wireless forte e stabile grazie al Wi-Fi 5 (802.11ac). È dotato di una webcam HD con due microfoni per le videochiamate e le funzioni avanzate di comunicazione. Il laptop dispone di una varietà di porte per collegare diverse periferiche. Tra queste ci sono porte USB 3.2, USB 2.0 e HDMI, che consentono di collegare facilmente dispositivi esterni come unità flash, mouse, stampanti e monitor aggiuntivi.

In termini di mobilità, l’Acer Aspire 3 è leggero e sottile, progettato per offrire elevata portabilità. La batteria a lunga durata può durare fino a 9 ore, consentendo di utilizzare il laptop durante gli spostamenti senza doversi preoccupare di una ricarica frequente. Insomma, l’Acer Aspire 3 è un laptop con prestazioni notevoli, un display di qualità, un sistema operativo avanzato e una connettività affidabile, il tutto a un prezzo accessibile. È una scelta ideale per chi cerca un laptop versatile per l’uso quotidiano e le attività di produttività. Per tutti questi motivi, ti stra-consigliamo di non farti scappare questa offerta e di approfittare dello sconto del 27%.

