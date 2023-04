Acer Aspire 1: l'elegante laptop sottile scende a 229€ su Amazon

L’Acer Aspire 1 è un notebook leggero e sottile dal design professionale con un display da 15,6 pollici e una batteria a lunga durata con autonomia fino a 8 ore.

È perfetto per lavorare in mobilità e grazie alle sue dimensioni compatte a al suo peso contenuto, si trasporta molto facilmente ed è possibile inserirlo in virtualmente qualsiasi zaino o borsa.

Oggi l’Aver Aspire 1 può essere tuo ad un prezzo decisamente interessante. Grazie all’offerta di Amazon che ti segnaliamo oggi, potrai acquistare questo laptop elegante e sottile a soli 229€, con un risparmio di 50€ sul suo normale prezzo di listino. Decisamente niente male.

La disponibilità è immediata e se lo ordini subito lo riceverai a casa entro mercoledì 26 aprile. Come sempre, sei libero di scegliere di dividere l’importo in più rate a tasso zero, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile.

Il PC portatile ha un potente processore Intel Celeron N4500, scheda grafica Intel UHD, 4 GB di RAM DDR4 espandibile fino a 8 GB e 128 GB di memoria eMMC. Tutto quello che ti serve per navigare su internet, formattare file di testi, guardare i tuoi contenuti on-demand preferiti e lavorare senza interruzioni ovunque ti trovi.

Il segnale wireless è forte e stabile grazie al Wi-Fi 5, mentre per le funzioni avanzate delle videochiamate troverai integrata nel laptop una webcam HD con due microfoni. Nota di merito per il ricco arsenale di porte, tra cui USB 3.2, USB 2.0 e un’uscita HDMI. Ti suggeriamo di non farti scappare questa offerta e di acquistare l’Acer Aspire 1 a soli 229€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.