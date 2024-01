Acemagic S1, Mini PC con schermo LED in offerta: tuo a meno di 260€

Il Mini PC ACEMAGIC S1 offre un’eccellente combinazione di prestazioni potenti e dimensioni compatte, rendendolo una scelta ideale per l’uso sia in casa che in ufficio. Attualmente in offerta su Amazon grazie a un coupon sconto di 60€, il prezzo scontato di 259€ lo rende un acquisto conveniente per chi cerca un mini PC di alta qualità.

Dotato del processore Intel Alder Lake Ν95 di 12a generazione, il Mini PC S1 offre prestazioni superiori rispetto ai suoi predecessori, garantendo una rapida esecuzione delle attività quotidiane come il lavoro d’ufficio, la formazione online e la riproduzione di video 4K. La combinazione di 16GB di memoria DDR4 e un SSD M.2 NVMe da 1024GB (1TB) assicura spazio di archiviazione e velocità sufficienti per gestire una varietà di applicazioni e file.

Una caratteristica unica del Mini PC ACEMAGIC S1 è il suo display LCD, che consente agli utenti di visualizzare facilmente lo stato di funzionamento, l’ora, la temperatura e altro ancora. Il design colorato dell’illuminazione RGB aggiunge un tocco di vivacità e personalizzazione all’esperienza utente.

La connettività avanzata, inclusa la rete WiFi 6 dual-band 802.11ax e le porte LAN Gigabit dual, offre opzioni veloci e affidabili per la connessione a Internet e alla rete locale. Inoltre, il Bluetooth 5.2 consente di collegare facilmente dispositivi wireless come tastiere e mouse.

Il Mini PC ACEMAGIC S1 è progettato con una staffa di base che consente di posizionarlo sia in verticale che in piano, occupando pochissimo spazio sulla scrivania. Con un sistema operativo preinstallato e il supporto per Linux, Wake On LAN e altre funzionalità avanzate, questo mini computer offre un’esperienza completa e personalizzabile per gli utenti.

Il Mini PC ACEMAGIC S1 è un’opzione versatile e conveniente per chi cerca un mini PC dalle prestazioni elevate e dalla personalizzazione avanzata. Con il suo prezzo scontato di 259€ su Amazon, è un’opportunità da cogliere per chi desidera un potente sistema informatico in un formato compatto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.