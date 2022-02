Accessorio Bluetooth a 6€ mai più senza: 5 modi utili per sfruttarlo

Ci sono piccoli dispositivi tech, come questo accessorio Bluetooth da 6€ circa appena su Amazon, troppo sottovalutati. Invece, sono incredibilmente utili e possono da subito fare la differenza. Scopri 5 modi in cui non pensavi di poter sfruttare questo device.

Accessorio Bluetooth utilissimo: ecco come sfruttarlo

Si presenta come un piccolo adattatore USB, con anche un'uscita da jack audio 3,5 millimetri. In soldoni, quello che fa è aggiungere la connettività wireless audio dove non c'è, rendendo smart anche quello che non lo è oppure non lo è più.

Sulla parte alta ha un piccolo pulsante, che ti permette di decidere se il dispositivo dove lo attaccherai deve ricevere (come un diffusore audio) oppure trasmettere (come il PC). Lo colleghi dove vuoi, di fatto, ed è pronto a fare la differenza. Ecco i 5 principali modi per sfruttarlo:

sulla vecchia autoradio, che magari ha una porta USB oppure solo un jack audio da 3,5 millimetri: potrai finalmente collegare il tuo smartphone e riprodurre la musica; sul PC, che magari ha la scheda Bluetooth bruciata, come adattatore esterno; a quelle belle casse audio vintage, che hanno solo la porta cablata, ma trasmettono ancora bene: diventeranno finalmente wireless; sulla TV, che non dispone nativamente di supporto al wireless e finalmente ora sarà predisposta per speaker, auricolari, cuffie e soundbar senza fili; chicca finale: grazie alla presenza di un microfono, potrai sfruttarlo come sistema di vivavoce, parlando al telefono mantenendo le mani libere.

Si tratta solo dei principali 5 modi che mi vengono in mente per sfruttare questo accessorio Bluetooth – dedicato all'audio – che da Amazon prendi a 6€ circa appena. Un dispositivo perfetto per il “fai da te tech”, che costa poco e rende tantissimo.