Da oltre un anno e mezzo sentiamo parlare di “smart working” e di tele-lavoro. Dovendo stare a casa, le persone hanno attrezzato le proprie abitazioni per il lavoro da remoto. Tuttavia, spesso si lotta in casa per trovare un angolino dove sistemare il proprio home office o quella porzione di spazio dove inserire una scrivania appositamente adibita per il lavoro. In questo articolo vi sveleremo quali sono – secondo noi – i cinque migliori accessori da avere assolutamente sulla propria scrivania… e non solo.

Smart working: come costruire un desk setup casalingo

In primis, parliamo di un computer portatile, potente, che costa il giusto e che, all'occorrenza, può diventare un fisso “da paura” sulla vostra scrivania. Parliamo del nuovo MacBook Air di Apple con chip M1: una bestiolina con schermo Retina da 13” e un SoC di nuova generazione che riesce a far girare senza problemi il workflow dei video in 4K a 8 bit della Panasonic Gh5S; potrete fare editing video di alto livello, fotoritocco, gestione dei CMR aziendali, produzione di musica e molto altro ancora con una qualità ineccepibile. Prezzo di vendita? 999€ con spedizione gratuita da Amazon.

Per farlo diventare un fisso, tuttavia, avrete bisogno di un adattatore multipresa USB C. Noi vi consigliamo quello di Ugreen: 27,99€ circa per un gadget che vi consentirà di allacciare un monitor esterno con il cavo HDMI, due HDD esterni e un altro accessorio. La periferica è un Must Have per chiunque possiede un computer della mela.

Concludiamo il tutto con un monitor da 27” pollici FullHD di casa Samsung: ampio, risoluto, , tecnologia LED, opaco e con cornici molto contenute. Perfetto per la riproduzione dei contenuti e per il workflow non professionale da videoeditor. Il suo prezzo? Solo 159€. Non mancano chicche tecnologiche come l'Eye Saver Mode, il Freesync e la latenza sotto i 5 ms.

Cosa manca per un desk setup da smart working che si rispetti? Tastiera, mouse e speaker Bluetooth per non avere l'ingombro dei cavi e lasciare la scrivania sempre bella pulita senza elementi anti-estetici e disturbanti.

Per il mouse e la tastiera vi suggeriamo due prodotti di Logitech semplicemente incredibili per la produttività. Il mouse è l'MX Anywehere 2S: compatto, leggero e ricco di funzionalità aggiuntive che si sfruttano con il software Logitech Options. Costa 44,99€ su Amazon.

La tastiera è sempre di Logitech ed è la K380. Anche questo è un prodotto pensato per la mobilità ma anche per l'ufficio. I tasti sono piccoli e costa 47,99€. Ad essa ci potrete collegare ben 3 dispositivi (smartphone, PC Windows, Mac, tablet). Comoda è dire poco.

Per concludere, suggeriamo una cassa Bluetooth di Anker che si trova spesso in sconto su Amazon con codici vari e coupon che vi permettono di risparmiare qualche soldo extra. Il prezzo medio si aggira sui 39,99€.

Con questo setup potrete lavorare al top con periferiche e prodotti di qualità ma che hanno tutti un prezzo di vendita decisamente contenuto. Anche il Mac, sebbene costi 999€, vale MOLTO più del prezzo comunicato dal costruttore

