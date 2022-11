Accendi il tuo Black Friday: quanta energia negli sconti Jackery!

Ci sono sconti che nascondono finti ribassi di prezzi rialzati, ce ne sono altri che attirano su prodotti che non useremo mai, ma ce ne sono alcuni che possono davvero cambiarci le giornate una dopo l’altra. Il Black Friday 2022 di Amazon vanta un brand che si porta appresso proprio questa promessa: risparmio, libertà ed energia all’interno di uno sconto che diventa così grande occasione. Questo brand è Jackery, azienda californiana che da pochi mesi porta anche in Italia la bontà dei propri prodotti per il risparmio energetico e la sostenibilità.

Risparmio e sostenibilità, ma dietro le linee di prodotto Jackery c’è in realtà anche molto di più. Per capirlo bisogna partire dal concetto di Generatore Solare.

Ogni generatore è composto da due componenti: i pannelli fotovoltaici SolarSaga e gli accumulatori Explorer. La combinazione di questi due elementi dà vita al generatore solare, ossia un vero e proprio impianto fotovoltaico portatile con il quale produrre energia pulita, accumularla e portarsela appresso ovunque serva.

L’effetto “WOW” è garantito: nasce dalla magia di un contenitore in grado di catturare energia dal Sole, di conservarla nello spazio e nel tempo, per consentirne quindi l’utilizzo in un secondo momento. L’effetto WOW è quello scatenato da un prodotto versatile e ricco di opportunità, che sarà tanto più conveniente quanto più sarà intelligente l’uso che sappiamo farne.

Generatore Solare

Explorer

Explorer 240

Sconto del 20% dal 24 al 28 novembre

Sconto del 20% dal 24 al 28 novembre Explorer 500

Sconto del 9% dal 24 al 28 novembre

Sconto del 9% dal 24 al 28 novembre Explorer 1000

Sconto del 20% dal 17 al 28 novembre

Sconto del 20% dal 17 al 28 novembre Explorer 2000 PRO

Sconto del 20% dal 17 al 28 novembre

SolarSaga

SolarSaga 100

Sconto del 31% dal 24 al 28 novembre

Sconto del 31% dal 24 al 28 novembre SolarSaga 200

Sconto del 21% dal 17 al 28 novembre

Il profumo della libertà

Il risparmio è tanto, ma non è tutto. Quando ci si trova in casa un Generatore Solare, infatti, ci si trova con un improvviso tesoretto quotidiano di energia al quale poter attingere e con il quale inventare nuovi modi per sfruttarne la carica. Bastano poche ore di ricarica in una mattinata assolata, ad esempio, per avere il 100% di capienza per un Generatore Solare 1000 PRO, potendo quindi sfruttare il tutto quando, dove e come si vuole.

Quando si vuole, perché l’utilizzo può essere sia contemporaneo alla ricarica, che differito nel tempo. Si può ad esempio caricare il proprio Explorer di giorno per poi sfruttarlo la notte (per asciugarsi i capelli dopo una doccia, per ricaricare lo smartphone di notte, per accendere una lampada, per guardare la tv, per alimentare una console e mille altre cose ancora. Quando si vuole, e questa è incredibile libertà.

Dove si vuole, perché l’energia diventa automaticamente portatile, senza costrizione alcuna in termini di mobilità. Non servono prese a muro, insomma, e questo trasforma l’energia in qualcosa di diverso. Ideale per l’outdoor, ottimo per un camper, magico per un campeggio, originale per una festa in giardino, game changing per una giornata in spiaggia. Dove si vuole, insomma, e questa è stupenda libertà.

Come si vuole, perché l’energia è ubiqua e chiunque può farne l’utilizzo che preferisce. Il dimensionamento dell’Explorer definisce il quantitativo di applicazioni che si possono fare, ma con un modello 1000 PRO si riesce ad esempio a mettere insieme 260 ricariche di uno smartphone, o 25 ore di tv accesa, o 15 ore di proiettore. Il che si sublima in lunghe ore di luci notturne sotto le stelle, un amplificatore per il giusto clima, una birra fresca dallo spillatore e tutto quel che serve per rendere magica una serata. Gli amici sono gratis come l’energia di un Jackery, e questa è grandiosa libertà.

Gli accumulatori Explorer possono erogare energia in modo estremamente sicuro grazie ad un doppio circuito di controllo, sono estremamente silenziosi e l’apposita maniglia li rende estremamente semplici da trasportare. Questo significa che è facile poterli spostare in casa laddove necessario, così come facile è riporli nel bagagliaio per portarseli appresso durante una scampagnata. Allo stesso modo è eccezionale il confezionamento della linea SolarSaga, ben protetta dagli urti e facile da impugnare per lo spostamento ed il montaggio. Appositi cavalletti posteriori facilitano il giusto orientamento rispetto al Sole e consentono di posizionare facilmente i pannelli a prescindere dalla superficie di appoggio disponibile.

Che sia un terrazzo o un campeggio, un prato o una spiaggia, i pannelli possono catturare i raggi del Sole ed un Explorer li può trasformare in energia pulita da sfruttare all’istante. Quella che può sembrare una magia è in realtà frutto di un click su un’offerta che per pochi giorni soltanto apre le porte ai Generatori Solari ed alle opportunità che offrono.

Roba che fino a pochi anni fa era chimera, oggi è cosa a portata di mano. Anzi, di click.

