Accedi ai contenuti esteri con PrivateVPN e ricevi uno sconto dell'85%

PrivateVPN è uno dei pochi servizi che, in quindici anni di attività, non ha mai subito una violazione dati. Grazie all’offerta speciale attualmente in corso, potrai usufruire di un pacchetto eccezionale: 12 mesi di servizio VPN più 24 mesi aggiuntivi, il tutto al prezzo conveniente di soli 2,08 euro al mese, pari all’85% di sconto.

Tutti i motivi per scegliere PrivateVPN

Perché dovresti considerare PrivateVPN per la tua privacy online?

Protezione completa : grazie alla politica di zero logging e alla protezione dalle perdite IPv6, puoi navigare in modo sicuro senza preoccuparti che le tue attività online siano monitorate o intercettate

: grazie alla politica di zero logging e alla protezione dalle perdite IPv6, puoi navigare in modo sicuro senza preoccuparti che le tue attività online siano monitorate o intercettate Accesso a contenuti bloccati geograficamente: con server in 63 paesi, PrivateVPN ti consente di sbloccare contenuti limitati su piattaforme come Netflix, BBC iPlayer e Hulu ovunque tu sia

geograficamente: con server in 63 paesi, PrivateVPN ti consente di sbloccare contenuti limitati su piattaforme come Netflix, BBC iPlayer e Hulu ovunque tu sia Velocità e banda illimitate : addio ai video in buffering e ai download lenti. Con PrivateVPN, otterrai velocità elevate e banda illimitata per un’esperienza di navigazione fluida

: addio ai video in buffering e ai download lenti. Con PrivateVPN, otterrai velocità elevate e banda illimitata per un’esperienza di navigazione fluida Supporto completo : con il team di esperti PrivateVPN a tua disposizione, riceverai assistenza diretta e professionale per qualsiasi domanda o problema

: con il team di esperti PrivateVPN a tua disposizione, riceverai assistenza diretta e professionale per qualsiasi domanda o problema Garanzia di rimborso completo: se non sei completamente soddisfatto del servizio, riceverai un rimborso completo entro 30 giorni dall’acquisto

Proteggi la tua privacy online e naviga in sicurezza con uno dei migliori servizi VPN disponibili sul mercato. Con l’offerta speciale di PrivateVPN, puoi ottenere 12 mesi di servizio più 24 mesi extra a soli 2,08 euro al mese, risparmiando l’85% rispetto al prezzo di listino.