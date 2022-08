La privacy digitale è la cosa più importante che abbiamo. Purtroppo però, al giorno d’oggi, dobbiamo fare i conti con un Web sempre più pericoloso. Minacce da ogni dove la mettono in pericolo con il conseguente furto di dati tra cui cronologia di navigazione, dettagli bancari e di pagamento, informazioni personali tra cui email e numeri di telefono. Perciò dobbiamo difenderci con una VPN.

Si tratta di una semplicissima applicazione da installare su tutti i dispositivi con i quali ti connetti a internet. In questo modo lei proteggerà la tua identità digitale nascondendo qualsiasi dato possa ricondurre a te e alle tue informazioni sensibili.

Attraverso tunnel crittografati e collegandoti a dei server ottimizzati, grazie a una VPN ricevi un indirizzo IP differente dal tuo. Inoltre, nessun dato viene tracciato mentre navighi per non essere profilato commercialmente e per non subire danni.

Sarai felice di sapere che abbiamo trovato la VPN numero 1 per la privacy digitale. Si chiama Private Internet Access e, come il suo nome inglese suggerisce, fornisce un accesso privato al Web. Questo garantisce la massima sicurezza per te e per la tua famiglia.

VPN e privacy: tanti vantaggi in un’unica soluzione

Sono davvero tanti i vantaggi offerti da questa VPN in un’unica soluzione. Primo fra tutti la protezione impagabile che fornisce durante la navigazione online. Nessuno potrà carpire i tuoi dati perché sarai completamente invisibile sul Web.

Ma Private Internet Access non è solo questo. Infatti, è possibile accedere a un contenuto illimitato su internet. Dimentica limitazioni geografiche, censure e restrizioni. Con questo strumento potrai accedere a tutto e ovunque.

Infine, Private Internet Access è la VPN che ti regala una connessione sempre veloce e ottimizzata. Grazie ai suoi server, posizionati in tutto il mondo, e alla larghezza di banda illimitata potrai navigare come mai prima d’ora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.